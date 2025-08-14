РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Доналд Тръмп може да посети Израел през септември

Американският президент Доналд Тръмп може да посети Израел следващия месец, преди планираното си пътуване до Великобритания, ако обстоятелствата позволят, съобщиха източници от Белия дом пред изданието Ynet.

Визитата на Тръмп във Великобритания е насрочена за 17-19 септември.

Официални лица заявиха, че окончателното решение зависи от напредъка в преговорите за прекратяване на огъня в палестинския анклав на брега на Средиземно море – ивицата Газа.

„Президентът ще посети Великобритания през септември и е възможно да спре в Израел, но окончателно решение все още не е взето“, съобщи американски служител за Ynet.

По време на последното си пътуване до Близкия изток по-рано тази година, Тръмп посети Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства. Визита в Израел не бе включена в плановете на американския президент.

Припомняме, че в момента Израел и „Хамас“ не водят преговори за прекратяване на огъня в палестинския анклав и освобождаване на заложниците. В края на юли САЩ и Израел отзоваха своите преговарящи от Доха.

