Украйна и Русия размениха 84 руски военни със същия брой украинци, повечето цивилни

Днес Украйна и Русия осъществиха нова размяна на военнопленници – 84-има руски военни срещу същия брой украинци, повечето от които цивилни.

Сред освободените украински граждани има бранители на Мариупол, както и цивилни, които са били задържани от руснаците през втората половина на миналото десетилетие, даже един – още през 2014 година.

Управителят на Донецка област Вадим Филашкин обяви междувременно, че украинските сили са успели да стабилизират позициите си в района на осъществения по-рано тази седмица руски пробив в областта – при Добропиля, в Покровски район.

Руското министерство на отбраната пък твърди, че са били превзети още две селища в Донецка област – Шчербинивка (близо до град Константинивка) и Андриивка-Клевцово.

Украйна е нанесла дронов удар срещу рафинерия на „Лукойл“ във Волгоградска област, където са възникнали няколко пожара. Руските власти твърдят, че е имало дронови попадения и в Белгород и в Ростов на Дон. И че общо 16 души били ранени.

