РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

„Залогът е висок!!!“, написа Тръмп в Truth Social преди да отлети за Аляска

САЩ съгласни Александър Дарчиев да бъде посланик на Русия във Вашингтон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа публикация преди да отлети за Аляска, за да се срещне с руския президент Владимир Путин. „Залогът е висок!!!“, отбеляза Тръмп в Truth Social.

Американската делегация на преговорите с Русия включва 16 души. В състава ѝ са директора на ЦРУ Джон Ратклиф, министъра на финансите Скот Бесент, министъра на търговията Хауърд Лутник и държавния секретар Марко Рубио. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на администрацията на президента на САЩ.

В делегацията участваха още президентският пратеник на САЩ Стив Уиткоф,

началникът на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс, нейният заместник Дан Скавино и прессекретарят Каролайн Ливит. 

Руската делегация включва министъра на външните работи Сергей Лавров, министъра на финансите Антон Силуанов, министъра на отбраната Андрей Белоусов, помощникът на президента Юрий Ушаков и ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в социалната мрежа TruthSocial, че основният му приоритет на днешната среща с руския президент Владимир Путин в Анкоридж, Аляска, ще бъде

„обсъждането на възможността за прекратяване на огъня в Украйна“.

Ще се обсъждат и перспективите за сътрудничество между Москва и Вашингтон. Лидерите на двете страни ще разгледат и въпроси за поддържане на глобалната стабилност, сигурност и актуални международни проблеми.

Според графика на президента на САЩ Доналд Тръмп, който беше разпространен от Белия дом, срещата с руския президент Владимир Путин, а след това и в разширен формат с руската делегация, ще започне в 22:00 ч. българско време. 

Тръмп ще отпътува от Анкоридж за Вашингтон в 17.45 ч. местно време, тоест време в Анкоридж (4.45 ч. българско време на 16 август).

Според графика на президента Тръмп в 10.35 ч. българско време в събота той трябва да се върне в Белия дом. Държавният глава ще даде пресконференция приблизително в 15.00 часа българско време.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени