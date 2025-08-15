„Залогът е висок!!!“, написа Тръмп в Truth Social преди да отлети за Аляска

Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа публикация преди да отлети за Аляска, за да се срещне с руския президент Владимир Путин. „Залогът е висок!!!“, отбеляза Тръмп в Truth Social.

Американската делегация на преговорите с Русия включва 16 души. В състава ѝ са директора на ЦРУ Джон Ратклиф, министъра на финансите Скот Бесент, министъра на търговията Хауърд Лутник и държавния секретар Марко Рубио. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на администрацията на президента на САЩ.

В делегацията участваха още президентският пратеник на САЩ Стив Уиткоф,

началникът на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс, нейният заместник Дан Скавино и прессекретарят Каролайн Ливит.

Руската делегация включва министъра на външните работи Сергей Лавров, министъра на финансите Антон Силуанов, министъра на отбраната Андрей Белоусов, помощникът на президента Юрий Ушаков и ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в социалната мрежа TruthSocial, че основният му приоритет на днешната среща с руския президент Владимир Путин в Анкоридж, Аляска, ще бъде

„обсъждането на възможността за прекратяване на огъня в Украйна“.

Ще се обсъждат и перспективите за сътрудничество между Москва и Вашингтон. Лидерите на двете страни ще разгледат и въпроси за поддържане на глобалната стабилност, сигурност и актуални международни проблеми.

Според графика на президента на САЩ Доналд Тръмп, който беше разпространен от Белия дом, срещата с руския президент Владимир Путин, а след това и в разширен формат с руската делегация, ще започне в 22:00 ч. българско време.

Тръмп ще отпътува от Анкоридж за Вашингтон в 17.45 ч. местно време, тоест време в Анкоридж (4.45 ч. българско време на 16 август).

Според графика на президента Тръмп в 10.35 ч. българско време в събота той трябва да се върне в Белия дом. Държавният глава ще даде пресконференция приблизително в 15.00 часа българско време.