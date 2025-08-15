Oracle ще интегрира пълната гама Gemini в облачните си услуги

Технологичният гигант Oracle и Google Cloud разшириха партньорството си, за да предложат на клиентите достъп до най-модерните AI модели на Google, като започват с Gemini 2.5, чрез услугата Oracle Cloud Infrastructure – OCI Generative AI.

Клиентите на Oracle вече могат да използват най-новите модели Gemini за създаване на AI агенти за широк спектър от приложения, включително мултимодално разбиране, усъвършенствано програмиране и разработка на софтуер, автоматизация на продуктивността и работните процеси, както и изследвания и извличане на информация.

Oracle планира да направи цялата гама от модели Gemini на Google достъпна чрез OCI Generative AI с нови интеграции с Vertex AI, включително най-съвременни модели за генериране на видео, изображения, реч и музика, както и специализирани индустриални модели като MedLM. В бъдеще компанията ще си сътрудничи с Google Cloud, за да предлага моделите Gemini чрез Vertex AI и като опция в Oracle Fusion Cloud Applications. Тоа ще осигури на клиентите по-широк избор за подобряване на работните процеси във финансите, човешките ресурси, веригите за доставки, продажбите, обслужването и маркетинга.

Клиентите на Oracle ще могат да използват съществуващите си Oracle Universal Credits, за да започнат да работят с моделите Gemini на Google.

„Днес водещи компании използват Gemini, за да задвижват AI агенти в широк кръг от приложения и индустрии“, казва Томас Курян, главен изпълнителен директор на Google Cloud. „Сега клиентите на Oracle могат да имат достъп до нашите водещи модели директно в своите Oracle среди, което им улеснява внедряването на мощни AI агенти, които да подпомагат разработчиците, да оптимизират интеграцията на данни и още много други.“

Моделите Gemini на Google се отличават в корпоративни сценарии благодарение на способността си да базират отговорите на актуални данни от Google Search за по-голяма точност, да поддържат големи контекстни прозорци, да осигуряват силно криптиране и защита на данните, както и водещи способности за логическо разсъждение.

Oracle предлага водещи AI технологии близо до корпоративните данни, като поставя приоритет върху сигурността, адаптивността и мащабируемостта. Това помага на клиенти от различни индустрии да прилагат правилните AI технологии – включително генеративен и агентен AI – към точните бизнес сценарии за незабавни резултати. Освен това хиляди AI иноватори използват рентабилните, специално създадени AI възможности на OCI, за да изпълняват най-взискателните AI натоварвания по-бързо. OCI bare metal GPU инстанции могат да захранват приложения за генеративен AI, обработка на естествен език, компютърно зрение и системи за препоръки.