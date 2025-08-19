Подкрепата за Украйна трябва да продължи координирано като гаранция за сигурност, заяви Желязков

Премиерът Росен Желязков подчерта, че всички създадени досега канали за подкрепа на Украйна трябва да продължат да действат по координиран начин като ключов елемент от гаранциите за сигурност. Това написа той в социалната мрежа „Екс“ след участието си във видеоконференция на Коалицията на желаещите за Украйна, където са били обсъдени резултатите от преговорите във Вашингтон. Срещата е съпредседателствана от френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър.

Преди ден във Вашингтон се проведе важна среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски. В разширените разговори участие взеха и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, италианският премиер Джорджа Мелони, германският канцлер Фридрих Мерц, финландският президент Александер Стуб, както и лидерите на Франция и Великобритания.

След края на разговорите Тръмп обяви, че започва подготовка за среща между Зеленски и руския президент Владимир Путин, която да бъде последвана от тристранен формат с негово участие. Според Фридрих Мерц, Путин вече е дал съгласие по време на телефонен разговор с Тръмп, като срещата трябва да се състои в рамките на следващите две седмици.