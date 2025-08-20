Сметната палата е наложила глоби за над 216 хил. лв. за седем месеца по ЗОП и по ИК

Сметната палата е наложила глоби за над 216 хил. лв. през първите седем месеца на годината по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и по Изборния кодекс (ИК). Сред нарушителите са кметовете на пет общини, ръководителите на три ведомства и на една парламентарно представена коалиция от партии.

Съставените актове за установяване на административни нарушения по ЗОП са 78. За периода са издадени 33 наказателни постановления, 21 предупреждения, 5 резолюции за прекратяване на административнонаказателните производства и едно споразумение по ИК. Общата стойност на наложените глоби по ЗОП е 177 290 лева.

Осем акта за различни нарушения на Изборния кодекс са съставени на представляващи различни участници в избори през първите 7 месеца на годината.

Нарушенията на ЗОП, за които са съставени актове, са свързани с условията на обществената поръчка, а именно: с изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществената поръчка; нарушения в методиката за оценка на офертите, тъй като са използвани показатели, които не позволяват обективно да се сравнят предложенията на участниците, не дават достатъчно информация на участниците за начина, по който се оценяват офертите им, а също и не позволяват да се оцени нивото на изпълнение предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации.

Установени са нарушения, при които възложителите не са приложили Закона за обществените поръчки, въпреки наличие на основание за това. В някои случаи причините за тези нарушения са свързани и с недобро прогнозиране и планиране на потребностите от възлагане на обществени поръчки, съобщават още от Сметната палата.