United Group публикува Доклад за устойчиво развитие за 2024 г. с осезаем напредък в ESG приоритетите

United Group, водещата телекомуникационна и медийна компания в Югоизточна Европа, публикува своя Доклад за устойчиво развитие за 2024 г., демонстрирайки устойчив ангажимент и измерим напредък в опазването на околната среда, социалните въпроси и устойчивото управление (ESG).

От намаляване на емисиите и разширяване на използването на възобновяема енергия до насърчаване на равенството между половете и отговорното снабдяване, Групата продължава да внедрява устойчивостта в своите операции, култура и верига на стойността. През 2024 г.:

  • 61% от консумираната електроенергия е от възобновяеми източници
  • Емисиите от Обхват 1 и 2 са намалени с 52%, в сравнение с базовата година 2020
  • Индексът на мрежова ефективност се подобри с 13%
  • 25% от цялото инсталирано оборудване за клиентски помещения (CPE) се състои от реновирани устройства
  • Над 2300 кг електронни отпадъци и над 1500 смартфона бяха събрани чрез програми за обратно приемане от клиенти

United Group получи рейтинг „А“ от глобалната екологична организация с нестопанска цел Carbon Disclosure Project (CDP) в категорията “Climate change” и беше включена в годишния ѝ „А списък“ за ангажираност на доставчици, което е признание за лидерството ѝ в намаляването на емисиите и ангажирането във веригата за създаване на стойност.

В социален план Групата продължи да насърчава разнообразна, приобщаваща и етични работна среда:

  • 4% намаление на средната разлика в заплащането между половете спрямо предходната година
  • Над 8000 служители участваха в проучването на DEI на Групата

В рамките на веригата си за доставки, United Group оцени над 3200 доставчици за етично съответствие и оцени 366 доставчици от ниво 1 за ESG рискове. Забележително е, че 70% от разходите за доставчици са отишли за подписалите Кодекса за поведение на доставчиците на Групата, а 28% – за компании с научно обосновани ангажименти за постигане на климатични цели.

„Нашият напредък през 2024 г. отразява повече от постигнатите цели — той отразява ценностите, които отстояваме“, каза Мириам Ди Траглия, изпълнителен директор „Съответствие, риск и устойчивост“ на United Group. „Независимо дали става въпрос за намаляване на емисиите, насърчаване на равенството или укрепване на етичните стандарти, ние сме фокусирани върху постигането на реално и трайно въздействие. Устойчивостта не е тенденция за нас – тя е ангажимент, вграден в начина, по който работим и ръководим.”

Докладът за устойчиво развитие на United Group за 2024 г. е достъпен тук.

За United Group:

United Group е водеща телекомуникационна и медийна група в Югоизточна Европа. Оперирайки в осем страни с близо 14 000 служители, Групата реализира годишни приходи от над 2.8 млрд.eвро. В сектора на телекомуникациите повече от 4,25 млн. домакинства и повече от 7,65 милиона мобилни абонати се възползват от най-голямата FTTH (Fiber to the Home) мрежа в Югоизточна Европа, от интензивните инвестиции в 5G мрежата на United Group, както и от най-съвременната фиксирана и мобилна свързаност. Под марката United Fiber Групата консолидира портфолиото си от дълготрайни инфраструктурни активи, за да ускори и засили инвестициите си в държави от ЕС, като създаде силни синергии и изведе инвестиционните си възможности на следващо ниво. Цялата инфраструктурна дейност на United Group на едро, включително гласови услуги, данни, мобилни и роуминг услуги, се управлява от United Group International Wholesale. Вътрешната технологична компания и иновационен център на групата United Cloud дава тласък на регионалната трансформация в развлеченията и телекомуникациите с продукти като видео платформата EON от следващо поколение.

Медийната част на Групата, United Media, произвежда и разпространява завладяващо телевизионно съдържание с големи спортни, новинарски и развлекателни формати, достигайки до широка аудитория от 40 милиона души чрез водещите на пазара безплатни канали, допълнени от завладяващо портфолио от платени телевизионни канали. С настоящия си капацитет да произвежда над 40 000 часа оригинално местно съдържание годишно, United Media управлява 60 телевизионни канала, 40 уеб и надеждни новинарски портала, 10 печатни издания и радиостанции.

За повече информация посетете United Group.

