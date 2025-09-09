РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Няма нужда да се носят на хартия здравните карти на учениците, твърдят от МЗ

МЗ: Няма нужда да се носят на хартия здравните карти на учениците

Медицинските специалисти в здравните кабинети на детските градини и училищата вече имат достъп до електронни здравни данни на децата, съобщи Министерството на здравеопазването (МЗ). 

Министерството уточнява, че системата позволява на медицинските лица да виждат данните за учениците само в учебното заведение, в което работят. 

През изминалата седмица близо 2000 медицински специалисти са били обучени да работят с електронната система. Тя осигурява достъп единствено до данните за ръст, тегло, индекс на телесна маса, обиколка на гръден кош, алергии, проведени имунизации, както и контакти на личния лекар и настойник на детето. Учителите нямат достъп до тези данни, а родителите могат да ги виждат чрез мобилното приложение „еЗдраве“.

Електронизацията премахва нуждата родителите да предоставят на хартия личната здравно-профилактична карта при започване на учебната година. Отпада и изискването за носене на т.нар. контактни бележки. Данните от тях са налични в системата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени