Няма нужда да се носят на хартия здравните карти на учениците, твърдят от МЗ

Медицинските специалисти в здравните кабинети на детските градини и училищата вече имат достъп до електронни здравни данни на децата, съобщи Министерството на здравеопазването (МЗ).

Министерството уточнява, че системата позволява на медицинските лица да виждат данните за учениците само в учебното заведение, в което работят.

През изминалата седмица близо 2000 медицински специалисти са били обучени да работят с електронната система. Тя осигурява достъп единствено до данните за ръст, тегло, индекс на телесна маса, обиколка на гръден кош, алергии, проведени имунизации, както и контакти на личния лекар и настойник на детето. Учителите нямат достъп до тези данни, а родителите могат да ги виждат чрез мобилното приложение „еЗдраве“.

Електронизацията премахва нуждата родителите да предоставят на хартия личната здравно-профилактична карта при започване на учебната година. Отпада и изискването за носене на т.нар. контактни бележки. Данните от тях са налични в системата.