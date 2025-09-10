Денят по диагонал – 10 септември 2025 г.

Изненадан съм как министър Митов си обяснява недоверието в институциите – ако това продължи, социалният взрив е неизбежен. Вот на недоверие на тема завладяна държава е много уместен, това е централният ни проблем. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ д-р Теодор Славев, старши изследовател от Български институт за правни инициативи.

Спецакция на служители на отдел „Икономическа полиция“ в ОДМВР-Пловдив завърши с ареста на две жени и мъж, уличени в източване на чужди банкови карти. Те са задържани със скимиращи устройства по време на акцията, уточниха от полицията. Разследването на групата е започнало в края на миналата година. В отдел „Икономическа полиция“ постъпил сигнал, че в куриерска фирма се предават за изпращане устройства за копиране на данни от чужди платежни инструменти. Според предварителната информация четците на банкови карти били замаскирани в корпуса на лаптоп, а адресът за получаване бил в чужбина.

Правосъдният министър Георги Георгиев разкри днес на брифинг в Министерски съвет, че е бил предотвратена финансова измама, насочена срещу голям инвеститор в България. Той разкри, че става въпрос за водеща мултинационална голяма компания, която инвестира в България от повече от десетилетие. По неговите думи компанията дава поминък на над 90 служители и изгражда завод в Плевен за над 60 млн. евро. През юни българо-френската компания е подала сигнал.

Единадесет години след абордажа над Корпоративна търговска банка, „изчезналите“ активи на финансовата институция продължават да се търгуват. Периодично скандалите около „най голямата финансова измама“ (както го определи бившият главен прокурор Иван Гешев) пламват с нова сила. Безспорни факти за липсващи кредитни досиета, всеизвестни договори за отпуснати суми и обезпечения по тях, „изпарили“ се в небитието описи на прокуратурата за иззети документи и още…Следите обаче са заметени, а осъдени няма.

Днес (10 септември) Министерският съвет прие Национална стратегия за подобряване достъпността и капацитета на първичната извънболнична медицинска помощ и осигуряване на балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и здравните грижи в България до 2027 година, обяви пред журналисти министърът здравеопазването Силви Кирилов. Документът е част от Националния план за възстановяване и устойчивост и има за цел да се бори с недостига на медицински специалисти и дисбаланса в разпределението им.

Нова мощна политическа формация е не само необходима, но и неизбежна. Нека веднага подчертаем, че говорим не просто за нова партия, а за такава нова, от каквато има нужда българското общество. Това, че през последните 15 години изгряха и залязаха (или са в процес на угасване) немалко нови формации, не е доказателство, че нова партия, способна да управлява страната в интерес на мнозинството от българите, е невъзможна. Както и във всяка друга област на живота, в политиката също постигането на желано ново състояние минава през множество неуспешни и дори катастрофални опити.