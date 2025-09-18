Cevian Capital: „Не е жизнеспособно“ да се управлява голяма международна банка от Швейцария

Инвеститорът активист Cevian Capital заяви, че „не е жизнеспособно“ да се управлява голяма международна банка от Швейцария поради новите строги предложения за собствения капитал и че ако позицията не се промени, “ Ю Би Ес“ няма да има „друг реалистичен вариант“, освен да напусне страната, за да защити конкурентните си позиции.

Коментарите идват точно когато швейцарският банков първенец се опитва да убеди законодателите да облекчат предложените капиталови промени, които банката нарече „крайни“ и непропорционални.

Въпреки че банковите мениджъри искат да задържат централата в Швейцария, ако могат да „кандардисат“ парламента да направи предложения капиталов удар по-поносим, те приемат варианта за напускане, ако няма промени. добре информирани източници твърдят, че изпълнителни директори на банковия гигант са водили разговори отвъд Атлантика за потенциална стратегическа промяна. Намесата на Cevian вероятно ще добави тежест към тази идея и би могла да окаже натиск върху ръководството на банката да засили планирането за непредвидени ситуации.

„Бордът е отговорен да гарантира, че „Ю Би Ес“ ще защити своята конкурентоспособност“, заяви за „Файненшъл таймс“ Ларс Фьорберг – съосновател на Cevian. Атаката му не е лишена от личен интерес, доколкото Cevian е един от инвеститорите на кредитора. Фьорберг сравнява капиталовите правила с митата и е пресметнал, че допълнителните изисквания биха довели до годишни капиталови разходи в размер на 6.5 милиарда долара, което се равнява на 20 процента от общите харчове на „Ю Би Ес“. което подкопава сериозно конкурентната й позиция на световната сцена.

Друг от 25-те най-големи швейцарски инвеститори в кредитора заяви пред „Файненшъл таймс“, че институцията трябва да проучи сериозно преместването на централата си, а високопоставен ръководител в друга швейцарска банка заяви, че Берн трябва да приеме заплахата сериозно.

„Ю Би Ес“ е най-големият мениджър на богатство с нисък риск извън Съединените щати … и всяка държава би искала такава банка“, коментира Фьорберг от Cevian. Ако напусне, тя вероятно ще избере Америка или държава-членка на ЕС за своя правна и регулаторна централа, посочва запознато с въпроса лице.

Някои анализатори обаче твърдят, че подобен ход би бил твърде сложен и определят заплахата от напускане на „Ю Би Ес“ като инструмент за преговори с швейцарското правителство. През юни Берн очерта планове да принуди кредитната институция да капитализира напълно чуждестранните си дъщерни дружества като част от широкообхватен пакет от реформи, за да се предпази от нов колапс в стил „Креди Сюис“. По това време правителството заяви, че за да отговори на новите изисквания, „Ю Би Ес“ ще трябва да увеличи капитала си от първи ред с около 26 милиарда долара, въпреки че банковата група определи стойността по-близо до 24 милиарда долара.

На 15 септември пък горната камара на Швейцарския парламент отхвърли план за внасяне на всички входящи капиталови правила за швейцарския банков първенец в законодателния орган, което ще даде възможност на Берн да въведе някои мерки чрез изпълнителна заповед и да увеличи изискванията за основния капитал с около 9 милиарда долара.

Делът на Cevian в „Ю Би Ес“ (малко над 1.3%) беше разкрит за първи път в края на 2023-а, по-малко от година след като банката придоби конкурента си „Креди Сюис“ в организирана от държавата спасителна операция. По онова време Фьорберг заяви, че акциите на „Ю Би Ес“ биха могли да поскъпнат почти двойно – до 50 швейцарски франка всяка, в рамките на три до пет години, ако банката анулира разликата в оценката спрямо американските си конкуренти.

На 14 август тази година стана ясно, че Cevian е увеличил дела си в банката с 9.9%, но цената на банковите книжа е била 32 франка – повишение с по-малко от една четвърт от края на 2023-а – сериозно изоставане от други големи европейски банки за същия период, до голяма степен поради несигурността около предложенията за капитала.

Главният изпълнителен директор на „Ю Би Ес“ Серджо Ермоти заяви миналата седмица, че кредиторът иска „да продължи да оперира като успешна глобална банка, базирана в Швейцария“, добавяйки, че е „твърде рано“ да коментира какъв ще бъде отговорът ѝ на капиталовите реформи.