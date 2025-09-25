Нидерландия продава 46% от оператора TenneT Germany за 11.2 млрд. долара

Нидерландският държавен оператор на електропреносната мрежа TenneT се е съгласил да продаде 46% от своето подразделение TenneT Germany на големи институционални инвеститори за 11.2 милиарда долара (9.5 милиарда евро), съобщи компанията в сряда (24 септември). Единствен акционер на TenneT е нидерландската държава.

Сделката ще осигури на TenneT и на Амстердам необходимия капитал за разширяването на германската високоволтова мрежа на TenneT, посочва операторът. Трите големи институционални инвеститори са APG (инвестиращ от името на нидерландския пенсионен фонд ABP), държавният инвестиционен фонд на Сингапур GIC, както и Norges Bank Investment Management (NBIM), който управлява норвежкия петролен фонд – най-големият държавен инвестиционен фонд в света.

„Преносната мрежа на TenneT Germany е от ключово значение за доставката на възобновяема енергия там, където е необходима, в най-голямата икономика на Европа“, заяви Харалд фон Хайден, глобален ръководител „Енергетика и инфраструктура“ в NBIM.

Завършването на сделката е обвързано с обичайни условия, включително регулаторни одобрения, и се очаква да стане факт през първата половина на 2026 година. Освен това германската държава е проявила интерес към евентуална инвестиция в TenneT Germany, а както TenneT, така и нидерландската държава заявиха, че са отворени за подобна възможност, съобщи нидерландският оператор. В тази връзка TenneT възнамерява да започне разговори с германската държавна банка за инвестиции и развитие Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), действаща от името на германското правителство, относно потенциално участие в TenneT Germany заедно с TenneT и институционалните инвеститори.

Институционални инвеститори в инфраструктура все по-често обръщат внимание на електропреносните мрежи и линии в Европа заради амбицията на Европейския съюз за постигане на нетни нулеви емисии, както и заради растящия капацитет на слънчевата и вятърната енергия, който трябва да бъде свързан към мрежата, заявиха наскоро анализатори.

ЕС се ангажира да отстрани недостатъците в инфраструктурата на електропреносните мрежи, които станаха особено видими по-рано тази година при най-големия срив в електроснабдяването в съвременната история на Европа, когато Испания и Португалия останаха без ток в продължение на часове в края на април. Европейската комисия ще се заеме с ключовите „тесни места“ в електропреносната инфраструктура на континента, за да избегне рязък скок в цените на електроенергията, заяви миналата седмица председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Брюксел е изчислил, че между 2 трилиона и 2.3 трилиона евро ще бъдат необходими за задоволяване на нуждите на мрежата до 2050 г., въз основа на преглед на електропреносните мрежи на ЕС от Европейската сметна палата по-рано тази година.