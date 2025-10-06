България иска помощ от фонд „Солидарност“ на ЕС заради наводненията

Министрите на вътрешните работи Даниел Митов и на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов се срещнаха във връзка с възстановяването на щетите от наводненията през последните дни, информират от пресцентъра на МВР.

От регионалното ведомство, в лицето на заместник–министъра Юра Витанова, са започнали процедура за осигуряване на помощ заради щетите, възползвайки се от Европейския фонд „Солидарност“ за Югоизточния регион.

Предстои МВР да изготви обобщена информация за първичните оценки на щетите и допустимите разходи, допълват от министерството. От МРРБ ще бъде изготвена документацията, с която страната ни да кандидатства за подпомагане по фонда.

От МВР коментират, че фонд „Солидарност“ е основният инструмент на ЕС за подпомагане на възстановяването от природни бедствия и дава възможност на ЕС да предостави ефективна подкрепа на дадена държава членка или страна кандидатка.

На срещата е била обсъдена и координацията между „Пътна полиция“ и АПИ по въвеждане на временна организация на движението във връзка с ремонтни дейности по магистралите и облекчаване на трафика в съответните участъци.