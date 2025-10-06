Firefly Aerospace придобива отбранителната фирма SciTec в сделка за 855 млн. долара

Космическата технологична компания Firefly Aerospace ще придобие фирмата за технологии в областта на националната сигурност SciTec за около 855 милиона долара, съобщиха от компанията в неделя (5 октомври). Сделката идва само няколко месеца след листването на Firefly на борсата Nasdaq и цели да укрепи портфолиото ѝ в момент, когато военните и гражданските космически програми на САЩ привличат все по-голям инвеститорски интерес.

Сделката ще бъде финансирана чрез комбинация от 300 милиона долара в брой и 555 милиона долара в акции, като се очаква тя да бъде финализирана до края на годината, уточняват от компанията.

Придобиването ще позволи на Firefly да интегрира аналитичния софтуер и отбранителните системи на SciTec – включително технологии за наблюдение, разузнаване и защита – в своите космически услуги.

Компанията, базирана в Тексас, наскоро достигна оценка от близо 10 милиарда долара, след като акциите ѝ поскъпнаха при дебюта ѝ на борсата. Сделката със SciTec идва на фона на засилен интерес към военни и космически технологии на фона на растящото геополитическо напрежение и ще затвърди позициите на Firefly като ключов играч в сектора.