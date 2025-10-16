Ericsson ще получи 3 млрд. долара от Канада за ускоряване на AI и мобилни технологии

Шведската телекомуникационна и мрежова компания Telefon AB L.M. Ericsson ще получи 3 милиарда долара от Канадската агенция за развитие на износа (EDC), за да ускори разработването на ключови технологии като изкуствен интелект и мобилни мрежи.

В сряда (15 октомври) компанията съобщи, че е подписала ново партньорско споразумение с EDC, целящо разширяване на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност (R&D) в Канада и подсилване на вътрешните вериги за доставки. Споразумението включва и допълнителни инициативи за ускоряване на следващото поколение технологии, включително квантови иновации, изкуствен интелект и достъпни за радио мрежи (Cloud RAN).

Ericsson има около 3100 служители в Канада и центрове за научноизследователска дейност в Отава, Монреал и Торонто. Новото тригодишно партньорство ще отвори възможности за по-тясно сътрудничество с канадски компании, университети и правителствени институции, съобщиха от компанията.

Партньорството надгражда съществуващо споразумение за научноизследователска дейност на стойност 634.8 милиона канадски долара (451.9 милиона щатски долара), което Ericsson подписа с канадското правителство през 2024 година.