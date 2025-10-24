„Възраждане“ с идея за свикване на ВНС, нова Конституция и полупрезидентска република

От партия „Възраждане“ лансираха от парламентарната трибуна идеята за свикване на Велико Народно събрание (ВНС), приемане на нова Конституция и въвеждане на полупрезидентска република.

По време на дебата за промените в Закона за насърчаване на инвестициите, депутатът Йордан Тодоров мотивира идеята така:

„Видимо е, че задкулисието изцяло владее държавата. Видимо е, че корупцията е узаконена, институционализирана, че хората нямат абсолютно никакво доверие – нито в държавните институции, нито в държавата. И точно затова казваме, че е толкова важно държавата да бъде преоснована. Това е единственият лек за тази болна държава. Да се свика Велико Народно събрание, да се приеме нова Конституция, съвсем нова, не промяна на тази, а от бял лист хартия. Да се промени държавният модел на управление към полупрезидентска република, за да може в крайна сметка властта да бъде пропорционално разделена между парламента и между президента“.

Сред предложенията на „Възраждане“ е и намаляване на броя на депутатите от 240 на 180 или 160, премахване на фигурата на главния прокурор и на част от регулаторните органи.

От формацията подготвят свой проект за нова Конституция, който ще предложат за обществено обсъждане.