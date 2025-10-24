РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Санкциите срещу Русия са по настояване на държавния секретар Марко Рубио

Марко Рубио

Американският президент Доналд Тръмп реши да наложи нови санкции срещу Русия след оценката на държавния секретар Марко Рубио за Москва, съобщи Bloomberg, позовавайки се на източници.

В продължение на няколко месеца президентът Тръмп се съпротивляваше на призивите за по-строги санкции, надявайки се лично да преговаря с руския президент Владимир Путин и да сложи край на конфликта в Украйна. Позицията на Рубио, че Русия не е променила позицията си и не е готова на компромис, обаче се превърна в ключов фактор за промяната на позицията на американския лидер, пише агенцията.

Според Bloomberg,

Марко Рубио е разширил влиянието си в Белия дом,

съчетавайки ролите на държавен секретар и временен съветник по националната сигурност. Неговата по-твърда линия е в рязък контраст с по-меката стратегия на специалния пратеник на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф. Уиткоф подкрепяше преговорите с руската страна и се стремеше да поддържа прекратяване на огъня, включително в Близкия изток. 

Въпреки активната работа на Стив Уиткоф, източници от агенцията твърдят, че

Марко Рубио е поел ръководството на новата среща с Владимир Путин.

Владимир Путин и Доналд Тръмп трябваше да се срещнат през следващите седмици на руско-американската среща на върха в Будапеща. На 22 октомври американският президент обяви, че срещата се отлага, тъй като планираната среща на върха няма да успее да „постигне желаната цел“. В същия ден САЩ наложиха санкции срещу Русия, включително срещу петролните компании „Лукойл“ и „Роснефт“.

