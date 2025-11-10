Орбан: Унгария е освободена от петролните санкции на САЩ

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че се е договорил с американския президент Доналд Тръмп Унгария да бъде изключена завинаги от петролните санкции на САЩ, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

„Докато той е президент там, а аз премиер тук, няма да има санкции. Не е преувеличение, че проведохме най-важните преговори досега за тази година“, съобщи Орбан във „Фейсбук“.

Той допълни, че залозите за Унгария са били максимални. Влизането в сила на американските санкции срещу руските енергийни ресурси е щяло да доведе преди Коледа до двойно или тройно увеличаване на битовите сметки и до увеличение от 1000 форинта на цената на литър бензин.

На срещата на върха в петък е договорено и споразумение за „финансов щит“. Орбан не даде подробности как точно ще функционира въпросният щит, но той гарантирал, че Унгария „вече няма да има проблеми с финансирането“, и че опитите за „атакуване на унгарската валута, бюджета ѝ или задушаване на унгарската икономика откъм финансиране“ вече могат да бъдат забравени.

В замяна тя се задължава да закупи втечнен природен газ от САЩ на стойност 600 милиона долара и военна техника за 700 милиона долара.

Унгария има проблеми с финансирането от ЕС, защото блокът задържа милиарди евро заради реформите на министър-председателя, свързани с незачитане на върховенството на закона.