Парламентът прие създаването на Национален декарбонизационен фонд

Парламентът гласува и на второ четене промените, с които се създава Национален декарбонизационен фонд чрез преобразуване на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“. Те бяха подкрепени от мнозинството на ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП-Обединена левица, ИТН, Алианс за права и свободи, както и от двама народни представители, нечленуващи в парламентарни групи. „Въздържал се“ гласуваха 66 депутати – 25 от ПП-ДБ, 32 от „Възраждане“ и 9 от МЕЧ.

С промените се предвижда Националният фонд за декарбонизация да бъде основна финансова структура в подкрепата на сградния фонд в България. Фондът ще осигурява и създаването на единна точка за техническа помощ по модела на „едно гише“.

Според приетите текстове Националният фонд за декарбонизация ще финансира изпълнението на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради. Предвижда се структурата му на управление да включва Общо събрание на донорите, Управителен съвет и управител.

Общото събрание ще отразява финансовото участие на донорите и ще има контролни функции. Първото му заседание ще бъде свикано от министъра на енергетиката до 30 дни след влизането в сила на закона, като на него ще бъдат избрани членовете на Управителния съвет и приети правилата за дейността на фонда.

Управителният съвет ще има 9 членове – представители на правителствени и неправителствени организации, включително 4 представители на министерства. Председател ще бъде представител на Министерството на енергетиката. В състава ще участват и изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие и представител на Националното сдружение на общините в Република България. Мандатът на членовете ще бъде пет години.

Предвидено е до 30 април 2026 г. Управителният съвет да избере първият управител на фонда. Управителят ще е с мандат от пет години, като по изключение първият редовно избран управител ще е с мандат от три години.

Средствата на фонда ще се набират от дарения от международни финансови институции, от международни фондове и български и чуждестранни физически или юридически лица, при спазване разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари. За неговото финансиране ще могат да се използват и лихви по текущи сметки или банкови депозити на фонда, заеми или други финансови инструменти с кредитен характер, вноски от енергийни дружества, средства от европейски фондове и програми, както и чрез механизми с целево предоставени публични средства.

Националният фонд ще бъде правоприемник на дейността, активите, пасивите, архива, както и на другите права и задължения на Фонда за енергийна ефективност.