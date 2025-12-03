РЕГИСТРИРАЙ СЕ
На церемонията „Банкер на годината“ наградата за „Най-динамично развиваща се финтех компания“ получи myPOS и нейният управляващ директор Полина Тоскова.

Призът бе връчен от председателя на Съвета на директорите на Paysera България Мартин Богданов с думите:

Уважаема вицепрезидент Илияна Йотова, уважаеми организатори, Ваши Превъзходителства, дами и господа, колеги, за мен е чест като представител на Paysera в България да връча отличието в категория „Най-динамично развиваща се финтех компания“ на настоящия й носител.

Както беше обявено, тези компании са носители и представители на финтех общността в България и те допринасят ежедневно със своите иновативни решения. И не само това. Те събират и изграждат бизнеси, както и подпомагат дигитализацията на страната. Още по-ценно за мен е, че тази награда се връчва за втори път на финтех асоциация, което я прави вече една традиция в един много бързо развиващ се сектор като финансовия“.

От своя страна Полина Тоскова заяви:

Уважаема госпожо вицепрезидент, уважаеми дами и господа, за мен е изключително удоволствие да приема наградата за най-динамична финтех компания в България от името на целия екип на myPOS. Тази награда е резултат от изключително много усилия на над 1000 човека, на над 30 пазара в рамките на европейското икономическо пространство.

Нашата мисия е да продължим да носим стойност на бизнеса, както в България, така и в цяла Европа и да бъдем и да останем на картата на световната финтех индустрия. За мен е изключително удоволствие“.

