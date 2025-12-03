Парламентът отхвърли идеята на МЕЧ държавата да установи монопол върху хазартните игри

Парламентът отхвърли на първо четене законопроекта за хазарта, внесен от Христо Расташки от МЕЧ, който целеше забрана за организирането на подобни игри от частни оператори и даваше възможност на държавата да установи монопол върху тази дейност чрез Българския спортен тотализатор.

„За“ гласуваха“ 58 депутати – от ПП-ДБ, от АПС, от „Възраждане“, МЕЧ и „Величие“.

„Против“ бяха 14 народни представители – от ГЕРБ-СДС и „БСП-Обединена левица“, а „Въздържал се“ гласуваха 96 депутати – останалата част от ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и един нечленуващ в парламентарни групи.

По време на дебатите по законопроекта лидерът на МЕЧ Радостин Василев, който е и негов съвносител, призна, че е наясно, че той няма да бъде приет, както и че не е съвършен, но по думите му с него се дава посока как е възможно да се промени изцяло разбирането за осъществяване на хазартна дейност в България. Той го определи и като проверка на нагласите сред народните представители и институциите дали са готови за промяна.

Бранимир Балачев от ГЕРБ-СДС обяви, че МЕЧ за пореден път предлагат закон, който е противоконституционен. Той се позова на Конституцията, която посочва върху какво може да се установи държавен монопол.

По думите му хазартът или трябва да се забрани изцяло, от което държавата ще загуби 200 млн. евро и ще възникне т.нар. нелегален хазарт, или ще трябва да се остави да съществува, защото е носител на големи приходи.

Той уточни и че оборотите от хазарт не се дължат в такава голяма степен на българските граждани, колкото на чуждестранните туристи – като например от Иран и Израел, които идват специално в България, за да могат да играят хазартни игри.

По време на обсъждането на законопроекта в бюджетната комисия е станало ясно, че от Националната агенция за приходите не го подкрепят, тъй като ако той бъде приет, ще има сериозно влияние върху приходите за държавния бюджет, трудовата заетост в страната и ще създаде сътресения, поради съмнения дали Българският спортен тотализатор разполага с необходимия организационен капацитет, за да извърши всички описани действия по изпълнение на промените, предлагани от МЕЧ.

От Министерството на образованието и науката са изразили становище, че в законопроекта не е предвидена достатъчна защита за учениците от разпространението на хазарта.

От Министерството на здравеопазването също имат отрицателно становище, предвид факта, че с предлагания в законопроекта регистър на страдащите от хазартна зависимост има риск от стигматизиране.

Министерството на културата също е против законопроекта на МЕЧ, тъй като той излага на риск гарантираните от досегашния Закон за хазарта пари за култура.

Българската гейминг асоциация, Българската асоциация на хазартните дейности, Сдружението на организаторите на хазартни игри и дейности в България, Асоциацията на игралната индустрия в България и председателят на Асоциация на българските спортни федерации също са изразили отрицателни становища по законопроекта.

Сред основните им доводи са, че хазартният бранш е един от основните източници на приходи в държавния бюджет; има риск при прекратяване на действащата лицензия организаторите на хазартни игри да заведат множество дела; забраната ще създаде предпоставки за нелегален хазарт и тя ще има негативно въздействие върху развитието на българския спорт, който в момента получава жизнено важна подкрепа от хазартната индустрия.

По време на дебатите по законопроекта Климент Шопов от „Възраждане“ определи хазарта като тумор за обществото – проблем, чието решение той вижда единствено в пълната му забрана. В същото време той изрази подкрепа за предложения законопроект на МЕЧ, уточнявайки, че той е по-добър от това, което съществува в момента.