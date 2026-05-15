Два вида упражнения помагат за понижаване на кръвното налягане

Изследвания показват, че аеробните и комбинираните тренировки могат значително да намалят 24-часовото кръвно налягане.

Високото кръвно налягане, или хипертонията, е основен рисков фактор за много сърдечно-съдови заболявания като инсулт, инфаркт и сърдечна недостатъчност.

Въпреки че физическата активност отдавна се препоръчва като част от лечението на хипертонията, повечето проучвания досега са се фокусирали върху аеробните упражнения, които се считат за най-надеждния метод.

Амбулаторното мониториране на кръвното налягане (ABPM) представлява 24-часово, непрекъснато и автоматизирано измерване на кръвното налягане по време на ежедневните дейности и съня. За разлика от измерванията в лекарски кабинет, ABPM проследява колебанията в кръвното налягане през деня и нощта. Поради това много специалисти го смятат за „златен стандарт“ при диагностицирането на хипертония.

Сега обобщен анализ, публикуван в British Journal of Sports Medicine, разглежда и други форми на упражнения и предполага, че комбинирането на аеробни и силови тренировки, както и практикуването на HIIT, може значително да намали кръвното налягане за период от 24 часа при възрастни с високо кръвно.

Анализ на 31 рандомизирани контролирани проучвания

За да разберат по-добре как различните форми на упражнения влияят на кръвното налягане, изследователите преглеждат сравнителни клинични проучвания, публикувани между ноември 2024 г. и август 2025 година.

Анализът включва структурирани тренировъчни програми с продължителност поне 4 седмици и обхваща няколко вида упражнения, включително:

аеробни упражнения като бързо ходене, бягане и колоездене

силови тренировки със собствено тегло или тежести

изометрични упражнения като планк и „седене до стена“

HIIT

йога и пилатес

любителски спортове, включително футбол, плажен тенис и хандбал

Общо учените анализират данни от 31 рандомизирани контролирани проучвания с над 1345 участници и 67 различни тренировъчни интервенции.

Изследователите установяват, че аеробните упражнения остават най-последователно ефективният подход за понижаване на кръвното налягане както през деня, така и през нощта. Комбинираните тренировки и HIIT също водят до понижение на кръвното за 24 часа.

Комбинираните тренировки показват значителни ползи

По-конкретно мета-анализът установява, че комбинираните тренировки и HIIT са свързани със значително понижение на систоличното кръвно налягане за период от 24 часа. Това е горната стойност при измерване на кръвното налягане, която показва налягането върху стените на артериите, когато сърцето изпомпва кръв.

Американската сърдечна асоциация (AHA) препоръчва систолично кръвно налягане под 120 mm Hg.

В сравнение с липсата на упражнения:

комбинираните тренировки понижават систоличното налягане средно с 6.18 mm Hg

HIIT – с 5.71 mm Hg

аеробните упражнения – с 4.73 mm Hg

Авторът на изследването Родриго Ферари, доктор по философия и професор във Федералния университет на Рио Гранде до Сул в Бразилия, обяснява пред Medical News Today защо комбинираните тренировки могат да бъдат ефективни при хипертония:

„Комбинираните тренировки са особено полезни, защото обединяват физиологичните механизми на аеробните и силовите упражнения, осигурявайки по-пълноценен здравословен профил.“

Той допълва:

„Освен че показват най-голям ефект върху 24-часовото систолично кръвно налягане, този тип тренировки са важни и за справяне с възрастовия спад във функционалността. Комбинираният подход подобрява едновременно сърдечно-съдовите и невромускулните функции.“

HIIT също показва добри резултати

Диастоличното кръвно налягане описва налягането в артериите, когато сърцето се отпуска между ударите. AHA препоръчва стойности под 80 mm Hg.

При диастоличното налягане учените наблюдават средни понижения:

4.64 mm Hg при HIIT

4.18 mm Hg при пилатес

3.94 mm Hg при комбинирани упражнения

2.76 mm Hg при аеробни упражнения

Според Ферари:

„HIIT е реалистична и ефективна алтернатива, защото значително намалява както систоличното, така и диастоличното кръвно налягане, като изисква по-малко време от традиционните продължителни тренировки.“

Той отбелязва, че липсата на време е една от основните глобални пречки пред редовното спортуване.

Защо аеробните упражнения може да са най-ефективни

Предишни изследвания предполагат, че изометричните упражнения могат да бъдат най-ефективни за понижаване на кръвното налягане.

Авторите на настоящото проучване обаче смятат, че аеробните упражнения предлагат уникални сърдечно-съдови ползи. Те посочват, че аеробната активност може да подобри функцията на ендотела – способността на кръвоносните съдове да работят правилно и да намали съдовото съпротивление чрез продължителна вазодилатация.

Ферари казва:

„Аеробните упражнения действат основно чрез намаляване на системното съдово съпротивление и подобряване на ендотелната функция посредством продължителна вазодилатация.“

Той добавя, че именно аеробните упражнения разполагат с най-солидна научна подкрепа поради големия брой клинични проучвания и участници.

От друга страна, силовите тренировки могат временно да увеличат артериалната скованост заради високото натоварване върху сърдечно-съдовата система по време на вдигане на тежести. Затова учените смятат, че силовите упражнения трябва да се разглеждат като допълваща, а не основна стратегия за контрол на кръвното.

Достатъчни ли са упражненията сами по себе си?

Макар че йога, пилатес и любителските спортове също изглеждат полезни, доказателствата за тях са по-малко категорични. Изследователите предупреждават, че са нужни още проучвания, преди тези активности да бъдат препоръчани като основно лечение на хипертонията.

Екипът отбелязва и някои ограничения на анализа:

много от проучванията включват сравнително малък брой участници

страничните ефекти често не са били добре документирани

често липсва информация дали участниците са спазвали тренировъчните програми последователно

Въпреки това авторите заключават, че аеробните упражнения и комбинираните тренировки трябва да останат основните научно обосновани препоръки за понижаване на 24-часовото кръвно налягане при възрастни с хипертония.

Ферари обобщава:

„Най-ефективната стратегия за понижаване на амбулаторното кръвно налягане е аеробната тренировка да бъде основата на вашия режим.“

Той подчертава и важността на постоянството:

„За по-пълноценен подход към здравето е добре аеробните упражнения да се комбинират със силови тренировки, за да се подобрят мускулната сила и физическата функция. Най-важното е хората да изберат стратегии, които могат реалистично да поддържат дългосрочно.“

Според него новите доказателства разширяват набора от ефективни възможности, включително HIIT, любителски спортове и пилатес, които могат да помогнат на хората да избегнат монотонността и да поддържат по-добра ежедневна мотивация ключов фактор за успешния контрол на хипертонията.

