„Елана агрокредит“ планира по 0.0379 евро брутен дивидент за 2025 г.

Печалбата на „Елана агрокредит“ АД за 2025 г. е в размер на 3 479 899.02 лв. (1 779 244.12 евро). Мениджърите предлагат 3 457 399.02 лв. (1 767 740.05 евро) да бъдат разпределени като дивидент или по 0.0379 евро брутен дивидент на една акция. Решение за това ще вземе редовното общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 17 юни в София.

Компанията е специализирана във финансов лизинг за земеделска земя.

Остатъкът от 22 500 лв. (11 504.07 евро) ще бъде отнесен към неразпределена печалба от минали години.

Преди това общото събрание трябва да одобри доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството, да приеме годишния финансов отчет за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор за извършената проверка.

В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на борда от отговорност за дейността им през миналата година.

Акционерите ще обсъдят и промени в политиката за възнагражденията на мениджърите. А Владимир Велев ще бъде упълномощен да сключи от името на дружеството договор за управление с новоизбрания член на съвета на директорите.

При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 1 юли на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на „Елана Агрокредит“ на „Българска фондова борса“, в резултат на които инвеститорът ще може да упражни право на глас в общото събрание, е 2 юни.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Елана холдинг“ АД.

От началото на годината тези акции загубиха част от сотйността си. В момента сделки на БФБ се сключват на цена от 0.53 евро за един брой. Над 24 млн. евро е пазарната капитализация на „Елана Агрокредит“.

Сума в размер на 2 778 447.21 лв. от нетната печалба на дружеството за 2024 г. бе разпределена като дивидент, като всеки акционер получи по 0.0595 лв. за една акция.