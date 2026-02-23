След като се разбра, че новият служебен министър на земеделието Иван Христанов ще има трима заместници – адв. Ивана Мурджева, Атанас Атанасов и инж. Николай Василев, още две министерства се сдобиха с първите заместник-министри. Това са Министерството на труда и социалната политика и Министерството на младежта и спорта.

Наталия Ефремова и Румяна Петкова ще бъдат заместници на социалния министър Хасан Адемов. И двете са познати в министерството, тъй като Ефремова беше зам.-министър в периода 2022-2023 година и в мандата на предходния кабинет, а Петкова е била изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане в периода 2017 – 2023 година.

Завърналият се като спортен министър Димитър Илиев пък назначи за зам.-министри двамата, които бяха на същите постове и при предишното му управление – проф. Даниела Дашева и Иво Кацаров.

Бившият автомобилен пилот разчиташе на Дашева – негов научен ръководител в НСА, и на Кацаров – негов бивш колега от Държавната агенция “Безопасност на движението по пътищата”, когато беше начело на министерството в правителството на Николай Денков.