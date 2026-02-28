РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Росен Желязков ще е водач на листата на ГЕРБ в Благоевград

Росен Желязков, През април кабинетът ще поиска нова дерогация за санкциите срещу „Лукойл“

Росен Желязков ще бъде водач на листата на партия ГЕРБ в Благоевград за предстоящите парламентарни избори на 19 април, съобщи кореспондент на БНР.

Номинацията на бившия премиер е била единствената на провелото се вчера вечерта областно събрание на партията. Желязков е бил издигнат от всички общински структури на ГЕРБ заради неговия управленски опит, експертния му подход и лидерските му качества.

Втората позиция в листата е оставена за областния център на ГЕРБ в Благоевград.

Ясни са вече и част от конкурентите на Росен Желязков – БСП е утвърдила първото място за Гергана Орманлиева от Гоце Делчев, а областното ръководство на „ДПС – Ново“ начало отново издигна кандидатурата на своя лидер Делян Пеевски.

Почти сигурно е, че партия „Възраждане“ ще заложи за пореден път на адвокат Цвета Рангелова.

Все още няма официална информация кой ще е водач на листата на коалиция ПП-ДБ, но засега с най-голямо одобрение е академик Николай Денков.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че в служебния кабинет трябва да има вицепремиер за честни избори?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.