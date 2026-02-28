Росен Желязков ще е водач на листата на ГЕРБ в Благоевград

Росен Желязков ще бъде водач на листата на партия ГЕРБ в Благоевград за предстоящите парламентарни избори на 19 април, съобщи кореспондент на БНР.

Номинацията на бившия премиер е била единствената на провелото се вчера вечерта областно събрание на партията. Желязков е бил издигнат от всички общински структури на ГЕРБ заради неговия управленски опит, експертния му подход и лидерските му качества.

Втората позиция в листата е оставена за областния център на ГЕРБ в Благоевград.

Ясни са вече и част от конкурентите на Росен Желязков – БСП е утвърдила първото място за Гергана Орманлиева от Гоце Делчев, а областното ръководство на „ДПС – Ново“ начало отново издигна кандидатурата на своя лидер Делян Пеевски.

Почти сигурно е, че партия „Възраждане“ ще заложи за пореден път на адвокат Цвета Рангелова.

Все още няма официална информация кой ще е водач на листата на коалиция ПП-ДБ, но засега с най-голямо одобрение е академик Николай Денков.