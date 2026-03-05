Депутатите излизат във втора почивка заради погребението на депутата Славчо Крумов

Парламентът прекъсна приемането на промените в Кодекса за социално осигуряване за втори път днес. Този път това бе направено по искане на депутата от „Величие“ Стилиана Бобчева. Тя помоли за 30 минути почивка, за да могат да се изчакат депутатите от „Възраждане“, които в 12.00 часа изпращат в последния му път народния представител Славчо Крумов, починал на 1 март.

Преди това Петър Петров от „Възраждане“ поиска от председателстващия заседанието Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС 30 минути почивка и да забави с един час гледането на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване именно поради трагичния повод, заради който не могат да участват в гласуването на законопроекта. Въпреки уважителната причина, Костадин Ангелов даде 30 минути почивка и после започна заседанието. След това – по искане на Стилиана Бобчева – той даде още 15 минути.

Преди това, докато вървеше гласуването на промените, предвиждащи въвеждането на мултифондове в допълнителното пенсионно осигуряване, Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ взе думата, за да обърне внимание, че предлаганите промени между първо и второ четене трябва да се подлагат на разделно гласуване, а не „заедно“.

„Законопроектът е изключително важен – той е на стойност 30 млрд. и засяга 4.6 млн. български граждани. Имаме два варианта – или да погазите Правилника, в който ясно е разписано, че се гласува член по член, или да си изгласуваме всички предложения и вие да запалите залата„, обърна се Сабрутев към председателстващия заседанието Костадин Ангелов.