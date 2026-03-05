Какво е черен сусам? Наистина ли е новата матча?

Социалните мрежи са пълни с твърдения, че тези черни сусамови семена са по-полезни от белите – че понижават кръвната захар, намаляват риска от сърдечни заболявания и дори обръщат побеляването на косата.

Но наистина ли черният сусам е новата матча? Може би си спомняте, че този зелен чай също беше растителна сензация с предполагаеми здравни ползи.

Какво представлява черният сусам и какво съдържа?

Сусамовите семена се срещат в бели, жълти и черни разновидности и се използват от векове в традиционната азиатска кухня.

Днес те присъстват както в солени, така и в сладки ястия и са добър източник на протеини. Поради високото съдържание на мазнини (около 50–64%) сусамът е ценен и заради маслото си.

Има обаче разлики между черния и белия сусам по отношение на някои ключови хранителни вещества.

Черният сусам съдържа по-високи количества мазнини, протеини и въглехидрати, както и повече енергия (килоджаули). Нивата на витамини и минерали също обикновено са по-високи.

Важно е да се отбележи, че хранителните стойности обикновено са посочени за 100 г (около две трети от метрична чаша) – количество, което повечето хора трудно биха консумирали ежедневно.

Най-често сусамът се използва като гарнитура към уок ястия, кърита и хляб. В някои култури той е основна съставка и в продукти с добавена захар и мазнини, като халва, бисквити, тахан и сусамови блокчета.

Сусамовите семена съдържат и т.нар. анти-нутриенти – естествени съединения като оксалова и фитинова киселина, които се свързват с минерали (желязо, калций и цинк) и намаляват усвояването им от организма.

За повечето хора това не е проблем при нормална консумация. Но ако имате доказан дефицит на някои минерали, увеличаването на приема на сусам не е добра идея – в такъв случай се консултирайте с диетолог.

А какво да кажем за антиоксидантите?

Свободните радикали се образуват естествено в организма като резултат от процеси като дишане и движение, както и под влияние на UV лъчи, тютюнопушене и замърсяване. Те могат да увреждат протеини, клетъчни мембрани и ДНК.

Сусамът съдържа антиоксиданти – вещества, които „неутрализират“ свободните радикали.

Едно проучване установява по-високи нива на феноли (вид антиоксиданти) в черния сусам в сравнение с белия. Черният сусам съдържа и повече лигнани – важна група фенолни съединения.

Клетъчни и животински изследвания върху сезамина (основен лигнан) показват антиоксидантни, холестерол-понижаващи, кръвно-налягане-понижаващи и противотуморни ефекти. По-високото съдържание на антиоксиданти обаче не винаги означава доказани ползи за здравето при хората.

Полезен ли е черният сусам?

Систематичен преглед на шест проучвания с общо 465 участници изследва ефектите на сусама (семена, масло или капсули). Отчетено е статистически значимо намаление на ИТМ, кръвното налягане и холестерола при дози от 0,06 до 35 г дневно за 4–8 седмици.

Въпреки това, не всички проучвания са били плацебо-контролирани или двойно-слепи, а в някои участниците са продължили да приемат лекарства. Поради това авторите оценяват доказателствата като с ниско качество и не правят конкретни здравни препоръки.

Само едно проучване е разглеждало конкретно черен сусам – 2,52 г дневно под формата на капсули за четири седмици. То показва понижение на систоличното кръвно налягане при хора с предхипертония.

Черният сусам е интересна нова съставка, която може да обогати кухнята ви. Ако не ви допада, белият сусам е също толкова добър избор.

При количествата, които обикновено консумираме, няма съществена разлика за здравето дали ще изберете черен или бял сусам. А що се отнася до обръщането на побелялата коса – не разчитайте на него.

Най-добрият подход към доброто физическо и психично здраве остава разнообразното и балансирано хранене.

