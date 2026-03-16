Граничари хванаха с наркотици в Каварна трима души, двама от които чужденци

Граничари хванаха с наркотици 21-годишен работник и двама чужденци в Каварна

След получен сигнал на 13 март, гранични полицаи от Каварна спипаха 21-годишен български гражданин – работник на пристанището в града, 33-годишен азербайджанец и 32-годишен турски гражданин с общо 29 топчета марихуана и 4 найлонови пликчета с метамфетамин, съобщават от МВР. Тримата са задържани.

След извършената проверка е установено, че младежът завел своите “съратници” в къща в Каварна, откъдето се снабдили с нужната им стока.

Полицаите извършили претърсване на посочения адрес, като намерили общо 50 топчета с марихуана, 21 пакетчета с метамфетамин и 6 985 евро. Двамата живущи в къщата – 36-годишен мъж и 37-годишна жена също са задържани.

От Окръжна прокуратура – Добрич са привлекли наркопласьорите като обвиняеми, а срещу 21-годишния български гражданин и двамата чужденци са образувани бързи производства за държане на наркотици. Работата по случая продължава.               

