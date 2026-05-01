В Панагюрище правят възстановка на епизоди от Априлското въстание и тържествена заря

Панагюрище е център на днешните тържества, посветени на 150-ата годишнина от Априлското въстание, които преминават под мотото „Свободата не мълчи“. В столицата на четвъртия революционен окръг ще бъде направена възстановка на героичните събития от април 1876 година.

И днес, както преди 150 години, панагюрци чуха камбаната на историческия храм „Свето Въведение Богородично“, която тогава известява обявяването на въстанието. Днес там бе отслужена панихида за загиналите в Априлското въстание, а после имаше шествие, начело на което носеха оригиналният кръст на Хвърковатата чета на Георги Бенковски, пред който са се заклели въстаниците на Оборище.

Това е една светиня за нас„, споделиха участници в общоградско литийно шествието, цитирани от кореспондент на БНР.
Няма по-български въпрос, няма по-българска рана, от която да черпим нашата сила, да се осъзнаем и най-вече да се чувстваме горди„, отбеляза кметът на Панагюрище Желязко Гагов.

Панагюрци поднесоха венци и цветя пред мемориала „Априлци“, а в 14.00 часа ще бъде направена възстановка на освещаването на главното въстаническо знаме – така, както е било преди 150 години.

В програмата на честванията в Панагюрище, които протичат под патронажа на президента Илияна Йотова, ще има и 3D-прожекция, която в 11 минути ще обхване ключови моменти от Априлското въстание. Жителите и гостите на града ще могат да видят и спектакъла „Искри“ на националната гвардейска част.

Кулминацията на честванията е тържественият митинг-заря от 20.30 часа.

Още от категорията..

Последни новини

