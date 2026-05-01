Петима загинаха при катастрофа край Ботевград

Петима мъже, пътували в автомобил в посока София в района на Ботевград, са загинали при катастрофа, навлизайки в насрещното платно и удряйки се челно в тир. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР-София, цитирани от БТА. Сигналът е подаден около 7.00 часа тази сутрин. Пътният инцидент е възникнал на второкласен път II-17, около двеста метра преди главен път 11, уточниха от полицията.

Към 9.45 часа на местопроизшествието се извършваше оглед, движението беше пренасочено през село Новачене. След огледа ще се образува досъдебно производство, за да се установят причините на инцидента.

Движението по път II-17 в района на Ботевград (при км 1) и към 12.00 часа бе ограничено в двете посоки, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трафикът на леки автомобили в посока София се осъществява по пътя II-16 София – Ребърково, а в посока Враца се отклонява през Ботевград – Скравена – Новачене. Тежкотоварните автомобили в посока София изчакват на място.