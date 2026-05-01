Синдикално шествие и представяне на първия профсъюзен изкуствен интелект по случай Деня на труда

КНСБ излиза на протест с искане за повишаване на доходите с 10% на недофинансираните институции

КНСБ организира пресконференция, на която ще бъде представен първият в Европа синдикален изкуствен интелект, предназначен за синдикалните членове, работниците и служителите в България, както и създадената от конфедерацията мрежа от дигитални клубове, съобщиха от пресцентъра на организацията. Събитието ще започне в 9:30 часа.

Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ ще се събере от 11:00 ч. на шествие, което ще тръгне от църквата „Св. Неделя“ в София и ще се придвижи покрай НДК към градинката на музея „Земята и хората“. Там от 12:30 ч. до вечерта ще има концерт „Рок за труда – 10 години“. Шествието е под надслов „Сигурност, работни места, заплати! Сега!“. Над 10 певци и музикални рок групи ще участват в концерта. Сред тези, които ще се качат на сцената, са „Конкурент“, Васко Кръпката и „Подуене блус бенд“, „Спринт“, Милена и други.

По повод Деня на труда и международната работническа солидарност КНСБ представя първия в Европа синдикален изкуствен интелект, насочен към синдикалните членове, работниците и служителите в България, съобщи вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов. „Това е AI асистент, създаден да подпомага хората в тяхната ежедневна синдикална работа, с информация, ориентация и по-лесен достъп до експертна подкрепа по въпроси, свързани с труда, доходите, условията на работа и колективното трудово договаряне„, разясни още вицепрезидентът на синдикалната организация, цитиран от БТА.

По думите му така КНСБ показва, че защитата на труда трябва да се развива заедно с промените в икономиката, технологиите и обществото. Дигитализацията не трябва да служи само на бизнеса, администрацията и ефективността. Тя трябва да бъде използвана и в интерес на работещите, коментира Капитанов. За нас е важно новите технологии да бъдат поставени в служба на хората, които всеки ден създават стойност със своя труд. Бъдещето на труда не може да бъде само технологично – то трябва да бъде и социално отговорно, в защита на правата, сигурността и достойнството на работещите, заяви той.

Още от категорията..

