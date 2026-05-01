Всеки е с право на достоен живот чрез достоен труд, обяви Зарков на митинг на БСП за 1 май

БСП

По традиция на 1 май БСП организира митинг-шествие в София. То започна от езерото „Ариана“ в Борисовата градина и премина под надслов „Работим, а сме бедни! Стига! Втори живот няма!“, предаде БТА.

Лидерът на БСП Крум Зарков, участник в шествието заедно с представители на партийното ръководство, както и на младежките структури, призова на днешния празник хората да си припомнят, че всеки има право на достоен живот чрез достоен труд.

Симпатизанти на БСП, участници в шествието, споделиха пред БНР, че са дошли на празника, за да покажат, че ще продължат да поддържат левицата, че лявото е живо и въпреки лошия резултат на БСП на тези избори, партията ще успее да привлече нова подкрепа.

Шествието стигна до лятната естрада на Борисовата градина, където бе организиран концерт по случай Международния ден на труда.

Още от категорията..

