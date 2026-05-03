България напредва в изпълнението на Програмата за безвизово пътуване на САЩ, отчетоха от МВР във Вашингтон

Българска делегация на МВР, водена от министър Емил Дечев, е във Вашингтон, където отбеляза значимия напредък на страната ни в изпълнението и финализирането на процеса по присъединяването ни към Програмата за безвизово пътуване на САЩ (Visa Waver Program – VWP). Припомняме, че през януари 2026 г. България отбеляза ново най-ниско ниво на отказите за туристически и бизнес визи за Съединените щати. Постигнатите 5.11% са най-ниските за страната ни от две десетилетия, като това се смята за уверена стъпка напред по пътя към реализирането на стратегическата ни цел – отпадане на визите за Съединените щати. Това ще стане, когато общият национален резултат от отказаните визи не надвишава изискуемия праг от 3 процента.

Припомняме, че само България, Румъния и Кипър от страните в ЕС останаха с визов режим, като почти след всяко посещение на българска делегация във Вашингтон или на американска делегация в София се обявява, че има напредък и визите всеки момент ще отпаднат.

Делегацията ни, в чийто състав е и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев, заместник-министър Иван Анчев и началникът на политическия кабинет Ивелина Дундакова, са на работно посещение във Вашингтон, като утре, 4 май, им предстоят срещи в Държавния департамент на САЩ с представители на Бюрото по международни въпроси в областта на наркотиците и правоприлагането, Бюрото по европейски и евразийски въпроси, Бюрото по противодействие на тероризма и Бюрото по консулски въпроси.

Предвидени са посещение на Службата за дипломатическа сигурност към Държавния департамент на САЩ в Арлингтън, както и среща с ръководството й.

До момента в рамките на визитата са проведени срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ, както и на Службата за специални разследвания на Военновъздушните сили на САЩ (AFOSI) и други американски институции и агенции. В рамките на разговорите е отчетено отличното двустранно сътрудничество в областта на сигурността, с приоритетен фокус върху противодействието на тероризма, граничната сигурност и миграцията.

Акцент в разговорите беше високото ниво на партньорство и оперативно сътрудничество между институциите на двете държави, включително чрез обучение, обмен на експертиза и професионален опит и развитие на съвместната работа по линия на сигурността и правоохранителната дейност.

Обсъдени бяха и възможности за разширяване на практическото и експертното взаимодействие между партньорските институции на двете държави.

Българската делегация вече се срещна с представители на българската общност във Вашингтон и региона, както и с представители на Българо-американската полицейска асоциация.