Фолклорният ансамбъл „Филип Кутев“ празнува 75 години с премиера в НДК

Създаденият през 1951 г. Държавен фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ празнува тази вечер 75 години отдаденост към българския дух, традиции и музикално-танцово изкуство. По този повод той ще представи тази вечер, от 19.00 часа премиерен спектакъл „Кръговрат“ в НДК, в Зала 1.

На сцената ще излязат танцовият състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Пред БНР директорът на „Филип Кутев“ Георги Андреев обясни, че програмата е съставена както от класически образци – още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови – съвсем скоро създадени произведения. Любопитна подробност е, че ще бъдат показани и произведения, написани още през 60-те години, но невидели сцена до днес.

Мисията на ансамбъл „Филип Кутев“ е да “превежда” на сценичен език огромното многообразие на традиционната българска фолклорна култура, представяйки я чрез автентични, обработени или съчинени на базата на фолклора песни, танци, инструментални пиеси, обреди и обичаи.

С аранжиментите и авторските песни на Филип Кутев , както и с танците на Маргарита Дикова, се създава цяла една школа, залегнала в изкуството на фолклорните ансамбли в България, както и на сродните формации по света.

От създаването си през 1951 г. до днес ансамбъл “Филип Кутев” е изнесъл повече от 7000 концерта из цяла България, а също в Европа, Азия, Африка и Америка.