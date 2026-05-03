Търговците от Уолстрийт с тройно по-високи печалби от европейските съперници

Най-големите инвестиционни банки в Европа са реализирали едва една трета от печалбите от търговия, постигнати от конкурентите им от Уолстрийт през първото тримесечие на фона на резки пазарни колебания. Една от основните причини е ограниченото присъствие на кредиторите от Стария континент в търговията със суровини и финансови производни и по-слабия долар.

„Ю Би Ес“, „Дойче банк“, „БНП Париба“, „Сосиеге женерал“ и „Барклис“ са отчетли ръст от 6% в търговията с акции и инструменти с фиксиран доход, валути и суровини в периода януари-март (Q1). Общият размер на приходите от търговия на банките е 13.5 милиарда евро. Това представяне изостава значително от най-големите кредитори на Уолстрийт – „Джей Пи Морган Чейз“, „Голдман Сакс“, „Морган Стенли“, „Ситигруп“ и „Банк ъф Америка“, чиито търговски постъпления са общо 43 милиарда долара – скок от 17% спрямо същия период на 2025-а, по данни на бутиковата инвестиционна банка Keefe, Bruyette & Woods (KBW).

Оскъдните печалби от търговия, реализирани от европейските кредитори, са факт въпреки конфликта в Близкия изток и опасенията за смущенията в работата на изкуствения интелект, които предизвикаха значителна пазарна нестабилност през първите три месеца на годината – условия, които обикновено стимулират търговските бюра на банките. Те са пропуснали пазарните колебания поради решенията на някои европейски банки да се откажат от бизнеса си със суровини след въведените по-строги регулации в реазултат на финансовата криза. По-силното евро също ерозира приходите, реализирани в щатски долари за европейските играчи през тримесечието.

„Европейските инвестиционни банки не успяха да постигнат силни резултати до голяма степен поради по-слабия долар и липсата на позиции в суровини в сравнение с американските съперници“, коментира Томас Халет, анализатор в KBW. Той добавя, че дерегулацията на банковата система в Съединените щати може също да е изиграла роля, тъй като „способността на американските банки да се конкурират просто се е повишила с още едно ниво“.

Банка Валута (млн.) Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 „Джей Пи Морган Чейз“ щ. долари 9,663 8,936 8,944 8,239 11,559 „Голдман Сакс“ щ. долари 8,627 7,768 7,208 7,413 9,337 „Морган Стенли“ щ. долари 6,732 5,901 6,285 5,429 8,506 „Ситигруп“ щ. долари 6,075 5,980 5,745 4,619 7,246 „Банк ъф Америка“ щ. долари 5,646 5,379 5,348 4,533 6,324 „Барклис“ евро 3,187 2,732 2,244 1,974 3,262 „БНП Париба“ евро 2,814 2,392 2,195 2,069 2,884 „Дойче банк“ евро 2,938 2,282 2,478 1,990 2,853 „Ю Би Ес“ евро 2,349 2,018 1,871 1,886 2,776 „Сосиете женерал“ евро 1,759 1,577 1,421 1,224 1,690 Източник: KBW Приходи от търговските операции на най-големите банки от Уолстрийт и европейските им конкуренти по тримесечия за 2025-а и януари-март 2026-а

Откакто Доналд Тръмп се завърна в Белия дом през миналата година, американските регулатори облекчиха някои правила за банковия капитал и отмениха части от регулаторната рамка, въведена след финансовата криза, което засили конкурентното предимство на американските кредитори пред по-строго регулираните европейски конкуренти.

Френската „Сосиете женерал“ е най-зле представилата се в областта на търговията европейска банка с 4% намаление на постъпленията на звеното спрямо същия период на 2025-а и общ спад от 18% от търговските сделки с акции, инструменти с фиксиран доход, суровини и валути. Главният изпълнителен директор на кредитора Славомир Крупа заяви, че слабите резултати са отражение на „бизнес микса“ на звеното, което има подразделение с фиксиран доход, ориентирано основно към към търговията с лихвени проценти. В тази връзка анализаторът в „Ситигруп“ Андрю Кумбс изрази съмнение дали този бизнес микс е правилният, щом като „Сосиете женерал“ губи пазарен дял дори в родния си регион.

„Дойче банк“, която вече не търгува с акции и суровини, и „Барклейс“ отчетоха като цяло непроменени приходи в своите подразделения за фиксиран доход.

„Ю Би Ес“, чийто пазарен бизнес е насочен към акции, а не към книжа с фиксиран доход, се е представила изключително добре през първото тримесечие на тази година – 31% ръст на общите приходи от търговия — най-голямата печалба от която и да било голяма инвестиционна банка в Европа или Съединените щати през периода и рекордно тримесечие за швейцарския кредитор.

Сравнително слабите резултати на търговските звена на европейските банки обаче подчертават как секторът продължава да губи позиции от по-големите американски конкуренти, които се възползват от по-голям калибър и са по-слабо ограничени в поемането на риск. Докато европейските политици отдавна призовават за по-голяма консолидация на фрагментирания банков пазар на Европейския съюз, който се сви след финансовата криза от 2008 г., ръководителите им се оплакват, че секторът е засегнат от регулаторни пречки и политическа съпротива.