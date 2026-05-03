Търговците от Уолстрийт с тройно по-високи печалби от европейските съперници

Най-големите инвестиционни банки в Европа са реализирали едва една трета от печалбите от търговия, постигнати от конкурентите им от Уолстрийт през първото тримесечие на фона на резки пазарни колебания. Една от основните причини е ограниченото присъствие на кредиторите от Стария континент в търговията със суровини и финансови производни и по-слабия долар.
„Ю Би Ес“, „Дойче банк“, „БНП Париба“, „Сосиеге женерал“ и „Барклис“ са отчетли ръст от 6% в търговията с акции и инструменти с фиксиран доход, валути и суровини в периода януари-март (Q1). Общият размер на приходите от търговия на банките е 13.5 милиарда евро. Това представяне изостава значително от най-големите кредитори на Уолстрийт – „Джей Пи Морган Чейз“, „Голдман Сакс“, „Морган Стенли“, „Ситигруп“ и „Банк ъф Америка“, чиито търговски постъпления са общо 43 милиарда долара – скок от 17% спрямо същия период на 2025-а, по данни на бутиковата инвестиционна банка Keefe, Bruyette & Woods (KBW).
Оскъдните печалби от търговия, реализирани от европейските кредитори, са факт въпреки конфликта в Близкия изток и опасенията за смущенията в работата на изкуствения интелект, които предизвикаха значителна пазарна нестабилност през първите три месеца на годината – условия, които обикновено стимулират търговските бюра на банките. Те са пропуснали пазарните колебания поради решенията на някои европейски банки да се откажат от бизнеса си със суровини след въведените по-строги регулации в реазултат на финансовата криза. По-силното евро също ерозира приходите, реализирани в щатски долари за европейските играчи през тримесечието.
„Европейските инвестиционни банки не успяха да постигнат силни резултати до голяма степен поради по-слабия долар и липсата на позиции в суровини в сравнение с американските съперници“, коментира Томас Халет, анализатор в KBW. Той добавя, че дерегулацията на банковата система в Съединените щати може също да е изиграла роля, тъй като „способността на американските банки да се конкурират просто се е повишила с още едно ниво“.
|Банка
|Валута (млн.)
|Q1 2025
|Q2 2025
|Q3 2025
|Q4 2025
|Q1 2026
|„Джей Пи Морган Чейз“
|щ. долари
|9,663
|8,936
|8,944
|8,239
|11,559
|„Голдман Сакс“
|щ. долари
|8,627
|7,768
|7,208
|7,413
|9,337
|„Морган Стенли“
|щ. долари
|6,732
|5,901
|6,285
|5,429
|8,506
|„Ситигруп“
|щ. долари
|6,075
|5,980
|5,745
|4,619
|7,246
|„Банк ъф Америка“
|щ. долари
|5,646
|5,379
|5,348
|4,533
|6,324
|„Барклис“
|евро
|3,187
|2,732
|2,244
|1,974
|3,262
|„БНП Париба“
|евро
|2,814
|2,392
|2,195
|2,069
|2,884
|„Дойче банк“
|евро
|2,938
|2,282
|2,478
|1,990
|2,853
|„Ю Би Ес“
|евро
|2,349
|2,018
|1,871
|1,886
|2,776
|„Сосиете женерал“
|евро
|1,759
|1,577
|1,421
|1,224
|1,690
|Източник: KBW
Откакто Доналд Тръмп се завърна в Белия дом през миналата година, американските регулатори облекчиха някои правила за банковия капитал и отмениха части от регулаторната рамка, въведена след финансовата криза, което засили конкурентното предимство на американските кредитори пред по-строго регулираните европейски конкуренти.
Френската „Сосиете женерал“ е най-зле представилата се в областта на търговията европейска банка с 4% намаление на постъпленията на звеното спрямо същия период на 2025-а и общ спад от 18% от търговските сделки с акции, инструменти с фиксиран доход, суровини и валути. Главният изпълнителен директор на кредитора Славомир Крупа заяви, че слабите резултати са отражение на „бизнес микса“ на звеното, което има подразделение с фиксиран доход, ориентирано основно към към търговията с лихвени проценти. В тази връзка анализаторът в „Ситигруп“ Андрю Кумбс изрази съмнение дали този бизнес микс е правилният, щом като „Сосиете женерал“ губи пазарен дял дори в родния си регион.
„Дойче банк“, която вече не търгува с акции и суровини, и „Барклейс“ отчетоха като цяло непроменени приходи в своите подразделения за фиксиран доход.
„Ю Би Ес“, чийто пазарен бизнес е насочен към акции, а не към книжа с фиксиран доход, се е представила изключително добре през първото тримесечие на тази година – 31% ръст на общите приходи от търговия — най-голямата печалба от която и да било голяма инвестиционна банка в Европа или Съединените щати през периода и рекордно тримесечие за швейцарския кредитор.
Сравнително слабите резултати на търговските звена на европейските банки обаче подчертават как секторът продължава да губи позиции от по-големите американски конкуренти, които се възползват от по-голям калибър и са по-слабо ограничени в поемането на риск. Докато европейските политици отдавна призовават за по-голяма консолидация на фрагментирания банков пазар на Европейския съюз, който се сви след финансовата криза от 2008 г., ръководителите им се оплакват, че секторът е засегнат от регулаторни пречки и политическа съпротива.