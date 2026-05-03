Рубио е одобрил продажбата на оръжия за близо 9 млрд. долара на държави от Близкия изток

Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио е одобрил спешни трансфери на оръжия към Израел, Кувейт, Катар и Обединените арабски емирства, заобикаляйки стандартната проверка от Конгреса, която изисква Законът за контрол на износа на оръжие. Целта е бързото изпращане на ракети за противовъздушна отбрана и лазерни системи за насочване към Близкия изток, тъй като прекратяването на огъня във войната с Иран изглежда все по-крехко. Според Държавния департамент, споразуменията са на стойност от близо 9 милиарда долара. На 19 март президентът Доналд Тръмп също използва опцията за извънредно положение, за да заобиколи периода за преглед от Конгреса за продажби на военни продукти за най-малко 16.5 милиарда долара на партньори по сигурността в Близкия изток.

Министерството е разрешило продажбата на Израел на цели 10 000 усъвършенствани системи за прецизно унищожаване на оръжия (APKWS) – комплекс за лазерно насочване – на стойност 992.4 милиона долара, произведени от BAE Systems.

Кувейт е получил разрешение да купи интегрирани системи за бойно командване и свързано с тях оборудване на стойност до 2.5 милиарда долара. Northrop Grumman Corp., RTX Corp. и Lockheed Martin Corp. са основните изпълнители по потенциалната сделка.

Катар има благословията да получи до 200 ракети-прехващачи Patriot Advanced Capability-2 (PAC-2) с подобрено насочване на снарядите и тактически ракети (GEM-T), както и 300 ракети-прехващачи PAC-3 с по-прецизно насочване на ракетния сегмент и свързано с тях оборудване на стойност 4.01 милиарда долара. Lockheed и RTX са основните изпълнители по тази покупка. В отделна сделка Катар е получил одобрение за закупуване на 10 000 усъвършенствани комплекса APKWS и свързано с него оборудване на максимална потенциална стойност от 992.4 милиона долара.

Държавният департамент разреши също и продажбата на APKWS и свързани с тях съоръжения на ОАЕ на стойност до 147.6 милиона долара. Основен изпълнител е BAE Systems.

За всички посочени случаи Рубио „е определил и е предоставил подробни обосновки, че съществува извънредна ситуация, която изисква незабавна продажба“ на тези оръжия, и че подобен ускорен трансфер „е в интерес на националната сигурност на Съединените щати“, според изявления на департамента.

Обикновено потенциалните задгранични покупки на оръжие подлежат на период на преглед от Конгреса, а количествата и цената се финализират по време на преговори между клиенти и доставчици.

Междувременно, Вашингтон предупреди европейските съюзници, включително Обединеното кралство, Полша, Литва и Естония, да се подготвят за продължителни закъснения на доставките на американски оръжия, тъй като войната срещу Иран изчерпва запасите, по информация на „Файненшъл таймс“, който се позовава на запознати с въпроса лица.

След като Съединените щати и Израел започнаха военната си кампания срещу Иран на 28 февруари, няколко страни в региона бяха атакувани от ирански дронове и ракети. Жизненоважният Ормузки проток е затворен от първите дни на конфликта, което предизвиква глобална енергийна криза, а преговорите между Вашингтон и Техеран остават в застой. Това засили опасенията, че въздушните атаки скоро могат да се възобновят. Тръмп потвърди на 2 май, че е бил информиран за допълнителни военни атаки в Иран и изрази недоволство от новото предложение за прекратяване на огъня от Техеран.

Тел Авив започна кампанията си срещу Иран, заедно с Вашингтон, за да намали военните възможности на иранския режим. Прекратяването на огъня, обявено от Тръмп миналия месец, дойде с неизпълнени основни декларирани цели на войната, включително гаранции, че ислямската република няма да се сдобие с ядрени оръжия, унищожаване на ракетната й програма и създаване на условия иранската общественост да свали управляващите.