Рубио е одобрил продажбата на оръжия за близо 9 млрд. долара на държави от Близкия изток

Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио е одобрил спешни трансфери на оръжия към Израел, Кувейт, Катар и Обединените арабски емирства, заобикаляйки стандартната проверка от Конгреса, която изисква Законът за контрол на износа на оръжие. Целта е бързото изпращане на ракети за противовъздушна отбрана и лазерни системи за насочване към Близкия изток, тъй като прекратяването на огъня във войната с Иран изглежда все по-крехко. Според Държавния департамент, споразуменията са на стойност от близо 9 милиарда долара. На 19 март президентът Доналд Тръмп също използва опцията за извънредно положение, за да заобиколи периода за преглед от Конгреса за продажби на военни продукти за най-малко 16.5 милиарда долара на партньори по сигурността в Близкия изток.

Министерството е разрешило продажбата на Израел на цели 10 000 усъвършенствани системи за прецизно унищожаване на оръжия (APKWS) – комплекс за лазерно насочване – на стойност 992.4 милиона долара, произведени от BAE Systems.

Кувейт е получил разрешение да купи интегрирани системи за бойно командване и свързано с тях оборудване на стойност до 2.5 милиарда долара. Northrop Grumman Corp., RTX Corp. и Lockheed Martin Corp. са основните изпълнители по потенциалната сделка.

Катар има благословията да получи до 200 ракети-прехващачи Patriot Advanced Capability-2 (PAC-2) с подобрено насочване на снарядите и тактически ракети (GEM-T), както и 300 ракети-прехващачи PAC-3 с по-прецизно насочване на ракетния сегмент и свързано с тях оборудване на стойност 4.01 милиарда долара. Lockheed и RTX са основните изпълнители по тази покупка. В отделна сделка Катар е получил одобрение за закупуване на 10 000 усъвършенствани комплекса APKWS и свързано с него оборудване на максимална потенциална стойност от 992.4 милиона долара.

The BAE Systems booth on the exhibit floor of the Association of the US Army Defense Show in Washington, DC.

Държавният департамент разреши също и продажбата на APKWS и свързани с тях съоръжения на ОАЕ на стойност до 147.6 милиона долара. Основен изпълнител е BAE Systems.

За всички посочени случаи Рубио „е определил и е предоставил подробни обосновки, че съществува извънредна ситуация, която изисква незабавна продажба“ на тези оръжия, и че подобен ускорен трансфер „е в интерес на националната сигурност на Съединените щати“, според изявления на департамента.

Обикновено потенциалните задгранични покупки на оръжие подлежат на период на преглед от Конгреса, а количествата и цената се финализират по време на преговори между клиенти и доставчици.

Междувременно, Вашингтон предупреди европейските съюзници, включително Обединеното кралство, Полша, Литва и Естония, да се подготвят за продължителни закъснения на доставките на американски оръжия, тъй като войната срещу Иран изчерпва запасите, по информация на „Файненшъл таймс“, който се позовава на запознати с въпроса лица.

След като Съединените щати и Израел започнаха военната си кампания срещу Иран на 28 февруари, няколко страни в региона бяха атакувани от ирански дронове и ракети. Жизненоважният Ормузки проток е затворен от първите дни на конфликта, което предизвиква глобална енергийна криза, а преговорите между Вашингтон и Техеран остават в застой. Това засили опасенията, че въздушните атаки скоро могат да се възобновят. Тръмп потвърди на 2 май, че е бил информиран за допълнителни военни атаки в Иран и изрази недоволство от новото предложение за прекратяване на огъня от Техеран.

Тел Авив започна кампанията си срещу Иран, заедно с Вашингтон, за да намали военните възможности на иранския режим. Прекратяването на огъня, обявено от Тръмп миналия месец, дойде с неизпълнени основни декларирани цели на войната, включително гаранции, че ислямската република няма да се сдобие с ядрени оръжия, унищожаване на ракетната й програма и създаване на условия иранската общественост да свали управляващите.

