Любомир Дацов от Фискалния съвет изрази съмнение, че годишният дефицит ще е 7 процента

Любомир Дацов от Фискалния съвет изрази съмнение в ефира на БНР, че годишният дефицит ще е 7%, каквито прогнози направиха председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов и съпартиецът му Слави Василев. Що се отнася до твърденията на финансовия министър Георги Клисурски, че през април бюджетът вече е на 0, т.е. имаме нулев дефицит, Дацов обясни, че ако се направи сравнение с последните 10 години, дефицитът само за април е варирал от 200 млн. евро до 400 млн. евро, т.е. в момента, чисто исторически, настоящият резултат не е никак добър.

Дацов добави, че дефицитът на 3-месечна база е около 5.8% от БВП, но според него това са прогнозни данни и не е коректно да се правят сравнения, още повече че бюджетният дефицит винаги се обявява да е около 7% с идеята, че става въпрос всичко заложено в него да бъде усвоено. Т.е. бюджетът винаги може да бъде взет на ръчно управление, за да бъде постигната определена фискална цел и това се е случвало и в предходни години, обясни експертът.

Финансовият експерт отбеляза, че постигнатият дефицит през 2025 г. се дължал на две неща – по-високата инфлация, която докарала повече приходи в бюджета спрямо това, което е било предвидено, и непохарчените пари в капиталовата програма.

Дацов сподели, че и самият той не е наясно какво точно предстои да внесе бъдещият кабинет и да приеме 52-рото Народно събрание, предвид факта, че настоящият удължителен бюджет е истинският бюджет за 2026 година. Причината – удължителният бюджет по дефиниция си отговаря на изисканията на Закона за публичните финанси. Освен това тези изискания били модифицирани в края на 51-ото Народно събрание и сега имаме нещо, което, по думите на Дацов, е държавен бюджет.

Той изброи и извършените промени: увеличени са разходите за заплати с 5%, предвидено е и увеличаването на пенсиите; увеличени са разходите за капиталовите разходи. Тук експертът поясни, че настоящият дефицит се дължи на това, че е било позволено на общините още през първото тримесечие да се разплатят по проекти, които се доближават до сумата, която те изразходват на годишна база.

Дацов призна, че сега, за съжаление, в бюджета вече няма никакви буфери, които да позволяват правенето на политика или да дадат отсрочка да не се направят правилните неща. На въпрос нима 16 млрд. евро фискален резерв не са буфер, Дацов отговори, че не са, защото тези пари са източник за финансиране на дефицита.

Дацов напомни и че България има задължение през 2026 година максималният размер на нарастване на нетните разходи в бюджета да не бъде по-голям от 4.9%, като тя е поела този ангажимент по основния стратегически документ – така нареченият фискално-структурен план.

„Така че, може би, не е лошо много хора, които ще взимат решения, да попрочетат какво сме се задължили като държава. България вече втора поредна година нарушава тези задължения. Механизмът е такъв, че имате сметка за 4 години, която се прави с натрупване и ако първите 2 години вие превишите ръста на бюджета, през вторите две – ще трябва да компенсирате“, обясни Дацов.

Ето защо според него ще трябва да се мисли в посока оптимизация и стартиране на структурни реформи. По думите му сега ще бъде изключително добре за икономиката и за бъдещето на страната да се сложи на масата истинският пакет от мерки за реформиране на публичния сектор.

Според Дацов при актуалния размер на населението в България и хората, които са заети в публичния сектор, предвид бройката през 2005 г., която тогава тя е съответствала на средното за ЕС, то сега – 20 години по-късно – имаме едни 90 000 души повече. Накратко – 90 000 души, заети в публичния сектор, могат да бъдат съкратени с цел постигане на оптимизация.

Любомир Дацов уточни, че по данни на Националния статистически институт заетите в публичния сектор са около 558 000 души и бъдещите управляващи няма да имат много голям избор и ще им се наложи да намалят бройката. Другият вариант е да вдигнат данъците на милиони българи, отбеляза представителят на Фискалния съвет.

Що се отнася до заявката на „Прогресивна България“ да се бори с високите цени, Любомир Дацов призна, че става много скептичен, когато чуе подобни амбиции. Според него по-правилно е да се говори за антиинфлационна политика.

„Да си мисли някой, че ще командва цените, е просто е смешно„, коментира Дацов. Според него, когато се дават повече права на наказателните органи, всичко след това се случва за сметка и на гърба на светлия бизнес.