След свлачището на пътя Смолян – Пампорово предстоят поне месец проучвания, призна министър Найденов

Предстоят поне един месец проучвания – геоложки, хидрогеоложки, хидроложки – във връзка с причините за свлачището на пътя Смолян – Пампорово, обяви служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов пред БНТ. Причината за продължителните анализи е, че свлачището е с необичайно големи размери.

След това имаме поне 3 месеца проектиране, което ще стъпи на база на тези проучвания. Но след това вече ще е трудно да се прогнозира колко време ще е нужно включително за периода на проектирането и за извършване на строително-монтажни работи за укрепване на свлачището и дали въобще оттам ще може да мине път или мост, призна служебният министър Николай Найденов.

Според него причините за свлачището се дължат по-скоро на колективна безотговорност.

Сега трябва да се мобилизираме всички, има регистър на свлачищата, те се знаят. Имаше преди известно време една скандална поръчка, свързана с много милиони, която бе именно за укрепване на свлачища, но тя беше възложена наведнъж и съответно бяха раздадени стотици милиони аванси. Всичко това изчезна. Има сигурно 5 овладени и укрепени свлачища. Сега трябва подходът да е свлачище по свлачище, като с приоритет да се възлагат до 5 свлачища, като всички усилия бъдат насочени към тях, коментира служебният министър.

Сега спешно се търси решение за изграждане на временен път, който да бъде алтернатива на пропадналия участък между Пампорово и Смолян в местността Райковски ливади.

Близо 70 метра от пътя са се свлекли в дерето заедно с тонове земна маса, електрически стълбове и вековни дървета. На място инженери и геолози вече са направили оглед, като предстои да се начертаят най-спешните мерки за овладяване на кризисната ситуация.

Свлачището все още е активно и земята не се е успокоила. Междувременно трафикът от Смолянска област към Пловдив и София се осъществява през обходни маршрути – през село Стойките и прохода Рожен. Там на места пътят също не е в добро състояние. Сформираният кризисен щаб реши да се направи оглед, да се премахнат надвиснали дървета и да се почистят канавките в спешен порядък.

Кметът на Смолян Николай Мелемов призова и Агенция „Пътна инфраструктура“, която е стопанин на пътя, и държавните институции да вземат спешни мерки, особено на фона на обстановката в цялата област, където все още има стари свлачища, които затрудняват движението.

„Както знаем, няма жертви при това огромно свлачище и бедствие и това се дължи на спешните мерки, които са взети още в самото начало за обезопасяване на пътя и спиране на трафика“, подчерта Николай Мелемов.

Припомняме, че кметът Мелемов обяви бедствено положение и задължи всички фирми, разполагащи с подходяща техника, да са на разположение и да се включат при необходимост, а кметове и кметски наместници по населените места да следят за проходимостта на пътищата през техните територии.