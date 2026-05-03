РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

След свлачището на пътя Смолян – Пампорово предстоят поне месец проучвания, призна министър Найденов

свлачище

Предстоят поне един месец проучвания – геоложки, хидрогеоложки, хидроложки – във връзка с причините за свлачището на пътя Смолян – Пампорово, обяви служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов пред БНТ. Причината за продължителните анализи е, че свлачището е с необичайно големи размери.

След това имаме поне 3 месеца проектиране, което ще стъпи на база на тези проучвания. Но след това вече ще е трудно да се прогнозира колко време ще е нужно включително за периода на проектирането и за извършване на строително-монтажни работи за укрепване на свлачището и дали въобще оттам ще може да мине път или мост, призна служебният министър Николай Найденов.

Според него причините за свлачището се дължат по-скоро на колективна безотговорност.

Сега трябва да се мобилизираме всички, има регистър на свлачищата, те се знаят. Имаше преди известно време една скандална поръчка, свързана с много милиони, която бе именно за укрепване на свлачища, но тя беше възложена наведнъж и съответно бяха раздадени стотици милиони аванси. Всичко това изчезна. Има сигурно 5 овладени и укрепени свлачища. Сега трябва подходът да е свлачище по свлачище, като с приоритет да се възлагат до 5 свлачища, като всички усилия бъдат насочени към тях, коментира служебният министър.

Сега спешно се търси решение за изграждане на временен път, който да бъде алтернатива на пропадналия участък между Пампорово и Смолян в местността Райковски ливади.

Близо 70 метра от пътя са се свлекли в дерето заедно с тонове земна маса, електрически стълбове и вековни дървета. На място инженери и геолози вече са направили оглед, като предстои да се начертаят най-спешните мерки за овладяване на кризисната ситуация.

Свлачището все още е активно и земята не се е успокоила. Междувременно трафикът от Смолянска област към Пловдив и София се осъществява през обходни маршрути – през село Стойките и прохода Рожен. Там на места пътят също не е в добро състояние. Сформираният кризисен щаб реши да се направи оглед, да се премахнат надвиснали дървета и да се почистят канавките в спешен порядък.

Кметът на Смолян Николай Мелемов призова и Агенция „Пътна инфраструктура“, която е стопанин на пътя, и държавните институции да вземат спешни мерки, особено на фона на обстановката в цялата област, където все още има стари свлачища, които затрудняват движението.

„Както знаем, няма жертви при това огромно свлачище и бедствие и това се дължи на спешните мерки, които са взети още в самото начало за обезопасяване на пътя и спиране на трафика“, подчерта Николай Мелемов.

Припомняме, че кметът Мелемов обяви бедствено положение и задължи всички фирми, разполагащи с подходяща техника, да са на разположение и да се включат при необходимост, а кметове и кметски наместници по населените места да следят за проходимостта на пътищата през техните територии.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Прави ли са синдикалистите, като казват „Цените взеха асансьора, заплатите поеха по стълбите“
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.