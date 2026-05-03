РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Инспектори на БАБХ във Варна спряха 18 тона фъстъци от Египет с опасни нива на плесени

БАБХ

Инспектори от Областната дирекция на БАБХ във Варна спряха на митницата контейнер с 18 тона фъстъци с черупка, които са внос от Египет и са с опасни нива на плесени. Допустимите норми за афлатоксини в пратката са надвишени от три до пет пъти. Афлатоксините са силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение.

Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол в София. Те са показали, че над нормите е количеството на афлатоксин B1, който е доказано канцерогенен.

Експертите предупреждават, че при продължителен прием дори на малки количества рискът от рак на черния дроб се увеличава. Афлатоксините не се унищожават при печене или варене, което ги прави особено опасни.

Вносителят има право да поиска контролно изследване. Ако първоначалният резултат се потвърди, той може да избира между три възможности – да върне стоката в Египет, да я унищожи или да я подложи на специална обработка извън България, за да понижи нивата на афлатоксини.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Прави ли са синдикалистите, като казват „Цените взеха асансьора, заплатите поеха по стълбите“
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.