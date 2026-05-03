Инспектори на БАБХ във Варна спряха 18 тона фъстъци от Египет с опасни нива на плесени

Инспектори от Областната дирекция на БАБХ във Варна спряха на митницата контейнер с 18 тона фъстъци с черупка, които са внос от Египет и са с опасни нива на плесени. Допустимите норми за афлатоксини в пратката са надвишени от три до пет пъти. Афлатоксините са силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение.

Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол в София. Те са показали, че над нормите е количеството на афлатоксин B1, който е доказано канцерогенен.

Експертите предупреждават, че при продължителен прием дори на малки количества рискът от рак на черния дроб се увеличава. Афлатоксините не се унищожават при печене или варене, което ги прави особено опасни.

Вносителят има право да поиска контролно изследване. Ако първоначалният резултат се потвърди, той може да избира между три възможности – да върне стоката в Египет, да я унищожи или да я подложи на специална обработка извън България, за да понижи нивата на афлатоксини.