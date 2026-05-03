Президентът Йотова на среща на върха на Европейската политическа общност в Ереван

Ереван, Илияна Йотова: Изсветляването на икономиката е точен ориентир за това къде е България и как се справя, Йотова предупреди, че ескалацията в Близкия изток води до хуманитарна и икономическа криза

Президентът Илияна Йотова ще посети арменската столица Ереван, където ще участва в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност, предаде БТА, позовавайки се на прессекретариата на държавния глава. Форумът, в който ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители, ще се проведе под надслов „Изграждане на бъдещето: единство и стабилност в Европа“.

Срещата на върха ще бъде председателствана съвместно от председателя на Европейския съвет Антонио Коща и министър-председателя на Армения Никол Пашинян, според информация на официалния уебсайт на Съвета на ЕС и на Европейския съвет.

За първи път ще гостува държава, извън ЕС, Канада, представена от министър-председателя Марк Карни.

Държавният глава Илияна Йотова ще проведе срещи с арменския президент Вахагн Хачатурян и с министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Тя ще посети 131-во Основно училище „Пейо Яворов“ в Ереван, където се изучава български фолклор.

В понеделник президентът Йотова ще участва в събитието на високо ниво „Въздействието на Вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност“. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране на енергийната сигурност и диверсификация на доставките на природен газ за страните от Югоизточна, Източна и Централна Европа. Изказването на президента на основните дискусии на форума ще е с акцент върху транспортната и енергийната свързаност в Европа. Предвидена е и среща с президента на Гърция Константинос Тасулас.

В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието „Европейска коалиция срещу употребата на наркотици“.

