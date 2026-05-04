САЩ започват операция за извеждане на блокирани кораби от Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон ще започне в понеделник, 4 май, операция за извеждане и насочване на блокирани кораби от Ормузкия проток, след като в района бяха съобщени нови атаки срещу плавателни съдове.

По думите на държавния глава, инициативата, наречена „Проект Свобода“, цели да подпомогне стотици кораби и около 20 000 моряци, останали блокирани от началото на конфликта. Той не даде подробности за мащаба на операцията, но подчерта, че

тя ще позволи на „неутрални и невинни“ държави да продължат нормалната си търговска дейност,

цитира го АП.

Според Централно командване на САЩ мисията ще включва разрушители с управляеми ракети, над 100 самолета и около 15 000 военнослужещи. От Пентагона не предоставиха незабавни подробности за разполагането им.

Иран реагира остро на съобщението, определяйки го като нарушение на примирието.

Държавната агенция ИРНА определи изявлението като „заблуда“, а представители на иранския парламент предупредиха, че всяка външна намеса в протока ще бъде разглеждана като ескалация.

Тръмп определи операцията като хуманитарна инициатива, но предупреди, че всяка намеса в нея ще бъде посрещната „с решителна сила“.