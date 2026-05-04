Станимир Хасърджиев излиза на свобода срещу 60 000 евро

Софийският районен съд (СРС) освободи под парична гаранция Станимир Хасърджиев и гръцкия модел Анастасиос Михайлидис.

Определената гаранция за Хасърджиев е 60 000 евро, а за Михайлидис – 10 000 евро гаранция, предаде БНТ.

Двамата бяха в ареста, а останалите обвиняеми от „групата Хасърджиев“ – актьорът Росен Белов и бившият легионер Симеон Дряновски – остават под домашен арест.

Прокуратурата повдига общо 17 обвинения срещу четиримата, включително за принуда с използване на оръжие и полово удовлетворение чрез сила и заплаха, като делото получи ход въпреки проблем с призоваването на един от пострадалите.

Четиримата бяха арестувани през октомври. Те бяха задържани след сигнал от 20-годишно момче.

Според обвинението четиримата са извършили блудствени действия с него, като са употребили сила, вързали са го с кожени колани и въже, принудили са го да изпие коктейл от наркотици и са го заплашили, че ако не го направи, ще бъде застрелян с пистолет.