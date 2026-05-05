„УниКредит“ отчита 21-во поредно тримесечие на печеливш растеж и най-силното тримесечие в историята на групата. Това показват финансовите резлутати на банката. Числата показват още силен ръст на приходите, воден от основния бизнес и подкрепен от стабилна търговска динамика и участия в капиталови инвестиции, в комбинация с намаляващи разходи и увеличение на нетната печалба от 16,1 на сто.

Резултатите значително надхвърлят очакванията по всички ключови показатели. А това дава увереност за повишаване на целта за нетна печалба за 2026 г., както и за потвърждаване на целите за периода 2028-2030 г., въпреки по-предизвикателната геополитическа и макроикономическа среда, отбелязват от банката.

Нетната печалба за първото тримесечие на 2026 г. нараства с 16,1% на годишна база до 3,2 млрд. евро.

Печалбата на акция (EPS) се увеличава с 19,7% до 2,15 евро.

Приходите за периода се повишават с 5% на годишна база до 6,9 млрд. евро, а нетните приходи – с 3,3% до 6,7 млрд. евро, което подчертава устойчивостта и диверсификацията на бизнес модела на „УниКредит“.

Разходите пък намаляват с 2% на съпоставима база и с 1% на годишна база до 2,3 млрд. евро. А това отразява устойчиво подобрение в ефективността, постигнато чрез оперативна трансформация, технологии и изкуствен интелект, паралелно с продължаващи инвестиции.

Качеството на активите на „УниКредит“ остава стабилно – нетният дял на необслужваните експозиции е 1,4%, покритието им се подобрява до 45,8%, а разходите за риск остават ниски – 17 базисни пункта, в рамките на прогнозите.

Целта за нетна печалба за 2026 г. е повишена до ниво от най-малко 11 млрд. евро.

Потвърждават се и целите за периода 2028-2030 г. въпреки по-предизвикателната макроикономическа среда. А това отразява увереността в темпа на трансформация, специфичните конкурентни предимства и силните защитни механизми на групата.

Андреа Орчел, главен изпълнителен директор на „УниКредит“, отбелязва поредните рекордни тримесечни резултати по всички ключови финансови показатели. „Това демонстрира силата и последователността на нашия бизнес модел и изпълнението на стратегията ни“, казва Орчел.

Нетната печалба достигна 3,2 млрд. евро, което е ръст от 16% спрямо 2025 година, при висока възвръщаемост на капитала от 26 процента.

„Тези резултати са отражение на дисциплинирано управление по всички ключови направления –

ръст на приходите, ефективност на разходите и силна капиталова позиция.Те показват как добре управлявана и диверсифицирана банка може да генерира висока възвръщаемост през целия икономически цикъл, като същевременно инвестира в бъдещето си“, посочва Орчел.

Въпреки по-несигурната и сложна геополитическа и макроикономическа среда, главният изпълнителен директор на „УниКредит“ отбелязва, че силната fрганизационна култура, продължаващата трансформация и уникалните конкурентни предимства поставят групата в отлична позиция за успех в различни икономически сценарии.