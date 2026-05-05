Нова концепция ще пази магистратите от натиск и заплахи

От Министерството на правосъдието са публикували Концепция за създаване на институционален механизъм, която да защитава магистрати, подложени на натиск, заплахи или друга форма на вмешателство в тяхната работа. Документът е изготвен от работна група заедно със заместник-министъра Таня Радуловска, магистрати, експерти по сигурността и представители на граждански организации.

В концепцията се подчертава, че натискът върху съдии, прокурори и следователи не се изчерпва с преки заплахи или опити за влияние по конкретни дела, а може да се проявява и чрез очернящи медийни кампании, институционален тормоз и други.

От екипа на служебния правосъден министър Андрей Янкулов предлагат изграждането на комплексен и устойчив механизъм, стъпващ върху: ранно идентифициране на риска, обективна оценка на заплахите, навременни и адекватни мерки за защита, институционална подкрепа, защита срещу физически посегателства, заплахи, тормоз и кампании по делегитимиране, мерки за психическо благосъстояние и професионална устойчивост.

В тази връзка първите проекти, които сегашният екип на правосъдното министерство ще остави на редовния кабинет, са:

1. Проект за нова Инструкция за условията и реда за организиране и осъществяване на охраната на съдии, прокурори и следователи;

2. Проект за обучение по лична сигурност и превенция, насочено към повишаване на ситуационната осъзнатост, дигиталната и семейна сигурност и към ясно разбиране на наличните институционални механизми за подкрепа;

3. Проект на Наръчник за подкрепа на магистратите, подложени на натиск, заплахи или друга форма на неправомерна намеса във връзка с упражняването на техните функции.

