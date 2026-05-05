На консултациите при президента от „Възраждане“ предупредиха за риск от „дългова спирала“ и настояха за връщане на лева

На консултациите при президента Илияна Йотова от „Възраждане“ предупредиха за риск от „дългова спирала“ и настояха за връщане на лева като решение на икономическите проблеми.

В началото на срещата държавният глава отбеляза, че след изборите страната е в нова политическа ситуация с абсолютно мнозинство на „Прогресивна България“ и подчерта значението на опозицията. Тя акцентира върху необходимостта от бързи решения по бюджета и съдебната реформа.

Ангел Славчев заяви, че е „потресен“ от заявките за нов държавен дълг и предупреди, че страната може да тръгне по пътя на Гърция към финансова криза. По думите му, това потвърждава опасенията на партията за задлъжняване на държавата.

Славчев посочи, че според „Възраждане“ изходът е връщане на българския лев, като изтъкна, че влизането в еврозоната е довело до висока инфлация. Той припомни и събраните над 600 хиляди подписа за референдум за отлагане на приемането на еврото, който не е бил допуснат. Също така отправи и призив към президента да инициира референдум за връщане на лева, като подчерта, че формацията ще продължи да защитава последователно тази позиция.

Консултациите при Йотова приключиха с разговора с представителите на „Възраждане“. Очаква в четвъртък да бъде връчен първият мандат за съставяне на правителство.