РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Експлозия във фабрика за фойерверки в Китай отне живота на поне 26 души

Взрив във фабрика за фойерверки в Китай

Най-малко 26 души са загинали, а 61 са ранени при експлозия във фабрика за фойерверки в град Чанша, централната китайска провинция Хунан, съобщи „Дойче веле“.

Предприятието се намира в един от водещите центрове за производство на фойерверки в страната. Кметът на Чанша Чън Бочжан заяви, че спасителната операция на място е почти приключила, но продължава установяването на самоличността на жертвите.

По информация на службите за извънредни ситуации пожарът е обхванал големи количества готова и полуготова продукция, което е довело до серия от последващи взривове. Складове с барут са създали допълнителен риск за спасителните екипи, а разрушенията в сградите са затруднили достъпа до затрупани хора.

Китайският президент Си Цзинпин разпореди пълна мобилизация за издирване на изчезналите и оказване на помощ на пострадалите, както и бързо изясняване на причините и търсене на отговорност.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Прави ли са синдикалистите, като казват „Цените взеха асансьора, заплатите поеха по стълбите“
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.