Експлозия във фабрика за фойерверки в Китай отне живота на поне 26 души

Най-малко 26 души са загинали, а 61 са ранени при експлозия във фабрика за фойерверки в град Чанша, централната китайска провинция Хунан, съобщи „Дойче веле“.

Предприятието се намира в един от водещите центрове за производство на фойерверки в страната. Кметът на Чанша Чън Бочжан заяви, че спасителната операция на място е почти приключила, но продължава установяването на самоличността на жертвите.

По информация на службите за извънредни ситуации пожарът е обхванал големи количества готова и полуготова продукция, което е довело до серия от последващи взривове. Складове с барут са създали допълнителен риск за спасителните екипи, а разрушенията в сградите са затруднили достъпа до затрупани хора.

Китайският президент Си Цзинпин разпореди пълна мобилизация за издирване на изчезналите и оказване на помощ на пострадалите, както и бързо изясняване на причините и търсене на отговорност.