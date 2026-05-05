Доналд Тръмп заяви, че Техеран би трябвало да развее бяло знаме

Американският президент Доналд Тръмп заяви по темата за войната с Иран, че „Съединените щати имат пълен контрол“ и Техеран би трябвало да развее бяло знаме, но е прекалено горд, за да се предаде.

Според него Иран се опитва да оцелее. Техеран иска да сключи споразумение, повтори Тръмп:

„Те знаят какво не бива да правят“, каза президентът в отговор на въпрос какво би представлявало нарушаване на прекратяването на огъня.

Преди това американският министър на войната Пийт Хегсет заяви, че прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран „не е приключило“ въпреки сблъсъците в Ормузкия проток.

Междувременно Обединените арабски емирства (ОАЕ) съобщиха, че противовъздушната отбрана отбива нови ирански атаки с ракети и дронове.

В изявление на Министерство на отбраната на Обединените арабски емирства в мрежата Екс, се казва, че над части от територията на Емирствата се чуват звуци, свързани с прехващането на балистични ракети, крилати ракети и дронове.

Страната беше атакувана и вчера от Иран на фона на опитите на САЩ да отворят Ормузкия проток. Мишена на ударите са били няколко граждански обекта, включително петролната индустриална зона Фуджейра на брега на Оманския залив.

Баражът наруши обявеното на 8 април прекратяване на огъня във войната в Персийския залив.

