Очаквам подкрепа от всички, така че и незрящите да гласуват самостоятелно, призна депутатът Иван Янев

Незрящият депутат от „Прогресивна България“ Иван Янев сподели в ефира на БНР, че ще очаква подкрепа не само от своите колеги в парламентарната група, но и от опозицията, така че и незрящите да имат право самостоятелно да гласуват на парламентарните избори. Призна, че в 52-рото Народно събрание има възможност да гласува като човек със зрително увреждане – машината за гласуване е с тактилни знаци и брайлови букви, но при последните избори на 19 април е упражнил правото си на вот с помощта на една от дъщерите си.

По този повод той припомни, че по силата на чл. 10 от Конституцията – „Изборите, националните и местните референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване„, което означава, че ако хората със зрително увреждане гласуват с чужда помощ, то тяхното право на таен вот се нарушава. Иван Янев изрази съжаление, че машините за гласуване „не говорят“. В същото време призна, че през 2005 г. е гласувал без чужда помощ – с шаблони. Те били налагани върху бюлетината и така незрящите броели квадратчетата и с химикал отбелязвали номера на политическата сила, която подкрепяли.

Депутатът от „Прогресивна България“ разказа, че тази година по инициатива на омбудсмана Велислава Делчева и благодарение на ръководството на ЦИК имало форум, провел се на 3 април, на който незрящите разказали за опита си от 2005 г. и заради това били направени 400 шаблона, но те, за съжаление, не достигнали до всички незрящи из страната.

Журналистката от БНР веднага го контрира с думите, че шаблоните са много удобни и за неграмотните, и за купувачите на гласове – теза, която Иван Янев потвърди, но не доразви. Принципно би било неуместно бездействието спрямо някакво право на хората със зрителни увреждания да се оправдава с факта, че има риск някой да се възползва от тях с цел злоупотреба.

В хода на разговора страна ясно, че Иван Янев не е първият незрящ народен представител – в 7-тото Велико Народно Събрание, което приема Конституцията през 1991 г., е имало двама депутати със зрителни увреждания – Васил Долапчиев и Петър Стайков.

Той изрази надежда, че в края на мандата си в 52-рото Народно събрание хората с увреждания ще имат по-високо качество на живот.

„Достъпността у нас не е на нивото, което трябва да бъде и то не защото нямаме нормативна база – смея да твърдя, че тя е доста добра, но просто не се спазва„, отбеляза Янев, визирайки не само незрящите, но и хората с двигателни увреждания и майките с детски колички. Той призна, че е проблем и че не навсякъде на незрящите им се дава право да влизат с кучетата си водачи. Разказа, че неговото куче – Роувър – се приема за 241 депутат в Народното събрание и никой не му е направил забележка за неговото присъствие в пленарната зала, където се гласува специално разрешение за достъп на външни лица, като изключение правят квесторите и стенографите.

Вярвам, че системата ще започне да работи в полза на хората и това ще стане ясно по много простичък начин, защото има неща, които не изискват средства, а са въпрос на организация и манталитет. Ще усетим, че системата работи, когато в София целият транспорт започне да говори и аудиосистемите не се намаляват и не се спират. Ще стане ясно и когато рампите за хора с увреждания започнат да се спускат, а не стоят заключени. Това ще означава, че стъпката напред е направена. Защото на хартия има достъпност, но изпълнението не е добро, обясни депутатът от „Прогресивна България“.

Що се отнася до бъдещата му законотворческа дейност, Иван Янев призна, че ще се опита да допринесе за сферите, които дълбоко го вълнуват като спорта, науката, образованието и културата.

От думите му стана ясно, че досега е работил като експерт в Министерството на образованието, където се е занимавал с наука. Освен това е и председател на Федерацията по спорт за хора със зрителни увреждания, като преподава в Националната спортна академия шоудаун – тенис на маса за незрящи. Отделно от това за последните 10 години има няколко издадени романи и сборник с разкази. Бил е в инициативния комитет за издигането на Румен Радев за президент за втори мандат.

Докато вървеше разговорът в студиото в радиото, се чуваше хъркането на кучето – водач. Янев с усмивка призна, че то заспало и по време на клетвата на народните избраници, но изрази надежда в 52-рото Народно събрание единственият спящ да е именно то – 241-ият „депутат“, както го нарекли журналистите, а другите 240 – да бъдат будни, енергични, мислещи и компетентни.

„Това е важното, защото няма време за губене. И бяха дадени заявки, че тонът ще бъде възпитан и интелигентен„, добави Янев, отбелязвайки, че е бил отвратен от некултурното говорене в 51-ото Народно събрание.