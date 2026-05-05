Предлагат 4 варианта за нов имотен регистър

В последните дни на служебното правителство от Министерството на правосъдието се активизират, като предлагат четири варианта за изграждане на обновен имотен регистър.

Очаква се предложенията да бъдат на разположение на редовното правителство.

Първият вариант е за запазване на действащия подход – спорадично създаване на имотни партиди.

Действащата уредба предвижда имотните партиди да се създават инцидентно, т. е. по повод на постъпил акт за вписване на сделка с недвижим имот, обичайно чрез кадастрален идентификатор при наличие на одобрена кадастрална карта. При този вариант усилията могат да се насочват към подобряване на информационните системи, обучение на персонала и увеличаване на кадровата обезпеченост.

Вторият  вариант е свързан с изготвянето на имотни партиди по нови графици и чрез използване на кадастрални данни.

Той предвижда системно изготвяне на имотни партиди за райони с одобрена кадастрална карта за цялата територия, независимо от броя на текущите сделки, като усилията се концентрират там, където е възможно по-бързото изработване на партидите.

За прилагането на този подход са необходими изменения за изрично уточняване правомощията на съдиите по вписванията, осигуряване на достъп до кадастралния регистър и регламентиране на процедура.

Третият вариант е директно използване на данните от кадастралната карта.

При този модел преки партиди се генерират на база съществуващите кадастрални данни за собственост от кадастралния регистър, като се попълват единствено с данните за ипотеки и възбрани, без предварително изследване на прехвърлянето на собствеността и други вещни права назад във времето.

Предлага се и хибриден подход, който да е комбинация от последните две предложения.

По-рано днес от Министерството публикуваха Концепция за създаване на институционален механизъм за защита и подкрепа на магистрати, подложени на натиск, заплахи или друга форма на вмешателство в тяхната работа. Освен това от екипа на Андрей Янкулов предложиха и проект за изменение на Гражданския процесуален кодекс.

