РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Нови правила за детските кухни – без добавена захар за деца до 2 години

Нови правила за детските кухни - без добавена захар за деца до 2 години

От Министерството на здравеопазването публикуваха за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2013 година за здравословното хранене на децата от 0 до 3 години в детските заведения и кухни.

Промените предвиждат детските кухни да могат да предлагат менюта, съобразени с различните етапи на захранване, включително примерни седмични схеми за хранене. Акцент се поставя върху ограничаването на захарта, като няма да се допуска добавяне на захар към храната и напитките на деца под 2 години, а за по-големите деца се въвежда ограничение до 5% от дневния прием.

Целта е да се намалят рисковете от затлъстяване, зъбен кариес и формиране на нездравословни хранителни навици.

С промените отпада задължението за изследвания на кръв и урина при прием на клинично здрави деца, като здравословното състояние ще се удостоверява от общопрактикуващия лекар.

Проблемът със затлъстяването в България никак не е за неглижиране. Според данни от Световния атлас на затлъстяването  до 2040 г. 19.7% от българските деца ще са с наднормено тегло, а други 16.7% ще са със затлъстяване. По последни данни от Европейския регионален доклад за затлъстяването, България е на пето място по затлъстяване при децата в Европа.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Прави ли са синдикалистите, като казват „Цените взеха асансьора, заплатите поеха по стълбите“
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.