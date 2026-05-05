Нови правила за детските кухни – без добавена захар за деца до 2 години

От Министерството на здравеопазването публикуваха за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2013 година за здравословното хранене на децата от 0 до 3 години в детските заведения и кухни.

Промените предвиждат детските кухни да могат да предлагат менюта, съобразени с различните етапи на захранване, включително примерни седмични схеми за хранене. Акцент се поставя върху ограничаването на захарта, като няма да се допуска добавяне на захар към храната и напитките на деца под 2 години, а за по-големите деца се въвежда ограничение до 5% от дневния прием.

Целта е да се намалят рисковете от затлъстяване, зъбен кариес и формиране на нездравословни хранителни навици.

С промените отпада задължението за изследвания на кръв и урина при прием на клинично здрави деца, като здравословното състояние ще се удостоверява от общопрактикуващия лекар.

Проблемът със затлъстяването в България никак не е за неглижиране. Според данни от Световния атлас на затлъстяването до 2040 г. 19.7% от българските деца ще са с наднормено тегло, а други 16.7% ще са със затлъстяване. По последни данни от Европейския регионален доклад за затлъстяването, България е на пето място по затлъстяване при децата в Европа.