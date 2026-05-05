Президентът на Румъния Никушор Дан обявява консултации за съставяне на ново правителство

Очаква се президентът на Румъния Никушор Дан да обяви начало на консултации за съставяне на ново правителство в Букурещ.





Според румънската конституция, президентът номинира следващия премиер.



Кабинетът на досегашния Илие Боложан днес падна след вот на недоверие, подкрепен от 281 депутати. Правителството оцеля по-малко от година.



До вота на недоверие се стигна, след като социалдемократите – най-голямата партия в управляващата четирипартийна коалиция, оттегли подкрепата си от премиера с обвинения, че „планът Боложан“ е унищожил икономиката на страната и населението е обедняло.